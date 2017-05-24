В Сыктывкаре отменили автобусный маршрут №5

В группе «Сыктывкар-Автобус» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой руководители сообщества интересуются, верны ли слухи о том, что в ближайшее время «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» планирует ликвидировать маршрут №5 и заменить его маршрутом №46.

«На данный момент нет ни одного официального заявления или новости, ни в администрации, ни в СМИ. Некоторые комментарии об этом стали появляться шесть дней назад», - говорится в сообщении.

В комментариях к записи отмечается, что автобусы теперь ездят с двумя номерами 46 и 5, а также табличками «низ» и «вверх». Сыктывкарка Кристина Романова процитировала ответ, который она получила в группе «Комиавтотранса»: «Оптимизация существующих и запуск новых маршрутов с учетом потребностей горожан является важнейшим направлением в работе предприятия. Поэтому с 24 мая маршрут №46 продлевается до Аэровокзала. Теперь у жителей Лесозавода есть возможность совершать поездки до Аэровокзала без пересадок. В свою очередь, маршрут №5 отменяется. Таким образом, освободившиеся транспортные средства будут перемещены на маршрут №46 и на другие самые загруженные маршруты, тем самым интервал движения будет уменьшен».

В пресс-службе перевозчика «КомиОнлайну» подтвердили эту информацию и отметили, что такое решение было принято из-за дублирования друг друга маршрутами №№ 46 и 5 на 96 процентов.

При этом, как отметила К.Романова, автобусы с 5-го маршрута не поставили на 46-й, а раскидали по другим, например, на маршрут №17. Но представители «Комиавтотранса» заверили, что дополнительные машины выставлены на маршрут №46 и другие загруженные маршруты города.

Почему население города не предупредили об изменениях, пока неизвестно. Общественник Вячеслав Слюсарев заявил, что будет жаловаться из-за сложившейся ситуации в компетентные органы.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара