КомиОнлайн

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Среда, 24 мая 2017, 16:33
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16:33
В Сыктывкаре отменили автобусный маршрут №5

Вместо него 46-й автобус будет ездить «вниз» и «вверх».

В группе «Сыктывкар-Автобус» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой руководители сообщества интересуются, верны ли слухи о том, что в ближайшее время «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» планирует ликвидировать маршрут №5 и заменить его маршрутом №46.

«На данный момент нет ни одного официального заявления или новости, ни в администрации, ни в СМИ. Некоторые комментарии об этом стали появляться шесть дней назад», - говорится в сообщении.

В комментариях к записи отмечается, что автобусы теперь ездят с двумя номерами 46 и 5, а также табличками «низ» и «вверх». Сыктывкарка Кристина Романова процитировала ответ, который она получила в группе «Комиавтотранса»: «Оптимизация существующих и запуск новых маршрутов с учетом потребностей горожан является важнейшим направлением в работе предприятия. Поэтому с 24 мая маршрут №46 продлевается до Аэровокзала. Теперь у жителей Лесозавода есть возможность совершать поездки до Аэровокзала без пересадок. В свою очередь, маршрут №5 отменяется. Таким образом, освободившиеся транспортные средства будут перемещены на маршрут №46 и на другие самые загруженные маршруты, тем самым интервал движения будет уменьшен».

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В пресс-службе перевозчика «КомиОнлайну» подтвердили эту информацию и отметили, что такое решение было принято из-за дублирования друг друга маршрутами №№ 46 и 5 на 96 процентов.

При этом, как отметила К.Романова, автобусы с 5-го маршрута не поставили на 46-й, а раскидали по другим, например, на маршрут №17. Но представители «Комиавтотранса» заверили, что дополнительные машины выставлены на маршрут №46 и другие загруженные маршруты города.

Почему население города не предупредили об изменениях, пока неизвестно. Общественник Вячеслав Слюсарев заявил, что будет жаловаться из-за сложившейся ситуации в компетентные органы.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
автобусмаршрутизменения
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Комментарии

Илья.
24.05.2017 - 20:22
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Какой бред!!! Маршруты должны быть как можно прямее. В разумных пределах, конечно. Либо как можно ближе к кольцу. А у нас дети нарисуют какие-то зигзаги через кучу светофоров и стоишь потом на каждом перекрестке. Там дойти то 2 минуты от автопавильона. А ехать будет минут 5 и потом назад...

Марина
24.05.2017 - 21:29
+1
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1
-1
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Получается от 3 Поликлиники, Пармы и.т.д. на автовокзал нужно ехать с только на маршруте 44, через больничный городок. Тааакой круг!!!!

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24.05.2017 - 22:36
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Марина:
Получается от 3 Поликлиники, Пармы и.т.д. на автовокзал нужно ехать с только на маршруте 44, через больничный городок. Тааакой круг!!!!
24.05.2017 - 21:29
Перейти к новости
Илья.:
Какой бред!!! Маршруты должны быть как можно прямее. В разумных пределах, конечно. Либо как можно ближе к кольцу. А у нас дети нарисуют какие-то зигзаги через кучу светофоров и стоишь потом на каждом перекрестке. Там дойти то 2 минуты от автопавильона. А ехать будет минут 5 и потом назад...
24.05.2017 - 20:22
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Вика:
Игорька до сих пор мы не забываем, помним и любим((((
24.05.2017 - 17:41
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slabo:
А кто там недорабатывает, кто главный в пресс-службе? Рома Квашнев? Почему его не уволили после ареста команды Гайзера? Это очень напрашивалось!
24.05.2017 - 17:25
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