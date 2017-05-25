Утверждено: майские решения совета депутатов Сыктывкара

На заседании совета Сыктывкара 25 мая депутаты рассмотрели 20 основных и 3 дополнительных вопроса. Народные избранники большинством голосов из двух кандидатур одобрили на пост председателя совета – Анну Дю, которую поддержало 20 коллег. За второго претендента – Илью Богданова – проголосовало всего 2 человека.

После избрания председателя, депутаты решили несколько процессуальных вопросов: А.Дю сложила полномочия исполняющего обязанности председателя совета, его заместителя и вышла из состава постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию. Зато в нее вошел новый депутат совета Дмитрий Тарасов.

По итогам работы администрации Сыктывкара в 2016 году отчитался мэр Валерий Козлов (хоть он и вступил в должность в марте 2017-го). Новых данных он не озвучил (полный текст доклада здесь), а по поводу планов на 2017 год отметил, что обо всем уже сказал в марте, когда депутаты утверждали его на этот пост. Депутаты решили принять его доклад, но Галина Лапшина попросила пристальное внимание обратить на инвестпроекты в сфере ЖКХ, а Алексей Канев – на уборку снега.

Были приняты поправки, необходимые из-за республиканского закона, в котором определена общая для всех муниципалитетов методика расчета стоимости аренды рекламных площадей. В среднем стоимость выросла в 2,5-2,7 раза. Утвердили и правила зонирования города, которые разделяют Сыктывкар на шесть частей, в каждой из которых действуют правила размещения отдельно стоящих рекламных конструкций. Эти правила коснутся и бюджетных учреждений, которые использовали такой способ привлечения внимания к своим мероприятиям.

По словам главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, в администрации хотели разработать и правила, касающиеся фасадной рекламы. «Так как теперь сфера уличной рекламы относится к зоне ответственности республики, мы принять такие правила не можем. Но общаемся с людьми, которые занимаются их разработкой, так как это напрямую касается и нас», - заверил В.Рунг. В.Козлов в свою очередь отметил, что мэрия разрабатывает еще и требования к оформлению объявлений, вывесок и рекламы.

По вопросу поднятия стоимости аренды торговых площадей с правками выступили депутаты И.Богданов и А.Канев. По их мнению, стоимость аренды места под овощную и фруктовую палатку в 15 тысяч рублей за сезон – слишком высокая. Но коллеги их поправку не поддержали (17 человек – против) и проголосовали за принятие решения в том виде, в каком его предложило управление экономики и анализа администрации. По большинству видов аренды рост составил 4,8 процента, а на установку палатки с овощами, фруктами и бахчевым вырос с 7 тысяч рублей до 15 тысяч за сезон (с мая по октябрь).

Также решался вопрос о присвоении звания «Почетный житель Сыктывкара». Наградить в год можно только двоих, но совету было представлено четыре кандидатуры: артистки Альфии Коротаевой, иллюстратора Геннадия Шарипкова, главврача госпиталя Бориса Захарова и артиста Алексея Моисеенко (скончался в феврале 2017 года). После длительной процедуры голосования было решено, что это звание в этом году получат Б.Захаров и А.Моисеенко (посмертно) – за эти кандидатуры проголосовало большинство депутатов.

Также в правила использования водных объектов города по требованию сыктывкарской транспортной прокуратуры были внесены правки, было решено сократить стоимость компенсации за восстановление зеленых насаждений для предприятий, которые занимаются строительством коммунальной инфраструктуры. Были приведены в соответствие решения о едином налоге на вмененный доход, устав города и положение об условиях командирования. Вместо Ольги Рожицыной, которая возглавляла Контрольно-счетную палату Сыктывкара ранее, руководить ведомством назначили Александра Темкина (исполнял эти обязанности).

Фото Елены Кабаковой