Коми заявилась на проведение чемпионата мира по бенди среди мужчин

Коми представила заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году. Презентацию в Москве 25 мая провел министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной на заседании исполкома международной федерации бенди (FIB).

По информации пресс-службы Минспорта региона, Н.Бережной рассказал о Коми, отметив, что хоккей с мячом определен в республике одним из приоритетных видов спорта, разработана и утверждена стратегия развития хоккея с мячом на период с 2016 по 2021 годы. Команда «Строитель» по итогам сезона 2016-2017 годов завоевала путевку в суперлигу, заняв первое место в высшей лиге.

В Коми проводятся соревнования по хоккею с мячом всероссийского и международного уровней - в том числе матч суперкубка России между командами «Енисей» и «СКА-Нефтяник», первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. Организация этих мероприятий получила высокую оценку министерства спорта России и FIB.

«Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о праздновании в 2021 году 100-летия образования Республики Коми, мы предлагаем приурочить проведение чемпионата по хоккею с мячом среди мужских команд к этому событию, - отметил Н.Бережной. – К чемпионату мира предполагается создать все необходимые условия, предполагающие проведение соревнований на самом высоком уровне».

*** Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе обещали установить новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции. Первенство в этом году досталось сборной России.

Фото Владилена Олофинского