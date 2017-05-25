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Четверг, 25 мая 2017, 17:04
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17:04
Коми заявилась на проведение чемпионата мира по бенди среди мужчин

Соревнования предложено приурочить к 100-летию региона.

Коми представила заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году. Презентацию в Москве 25 мая провел министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной на заседании исполкома международной федерации бенди (FIB).

По информации пресс-службы Минспорта региона, Н.Бережной рассказал о Коми, отметив, что хоккей с мячом определен в республике одним из приоритетных видов спорта, разработана и утверждена стратегия развития хоккея с мячом на период с 2016 по 2021 годы. Команда «Строитель» по итогам сезона 2016-2017 годов завоевала путевку в суперлигу, заняв первое место в высшей лиге.

В Коми проводятся соревнования по хоккею с мячом всероссийского и международного уровней - в том числе матч суперкубка России между командами «Енисей» и «СКА-Нефтяник», первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. Организация этих мероприятий получила высокую оценку министерства спорта России и FIB.

«Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о праздновании в 2021 году 100-летия образования Республики Коми, мы предлагаем приурочить проведение чемпионата по хоккею с мячом среди мужских команд к этому событию, - отметил Н.Бережной. – К чемпионату мира предполагается создать все необходимые условия, предполагающие проведение соревнований на самом высоком уровне».

*** Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе обещали установить новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции. Первенство в этом году досталось сборной России.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарМосква
Спорт
Социум
Хоккейбендиюниорымужчинызаявка
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Позор, даже этот вопрос не смогли до конца довести, одна пустая болтовня
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Татьяна:
Это же полный маразм! Палата № 6 в действии! Как можно было только придумать такое!? "5" - это же старейший, любимый, популярный и очень удобный маршрут для жителей города! Это наша история уже! Как можно вводить такие радикальные меры без предварительного обсуждения в СМИ?
25.05.2017 - 08:54
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Антон:
Теперь понятно обезумевшее желание завалить республику автобусами, из тех 40 газомоторных, которые купили, половина не работает, освоить не могут. Зачем покупать ещё? Сначала освойте то, что есть, а потом уж добавляйте. Нет.
25.05.2017 - 00:36
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Сыктывкар:
Вот об этом то все и говорят, не самый выгодный и самый дешевый вариант закупки автобусов. Но республика может и переплатить, коли свои в деле. Поражает то, что такие люди учат нас правильности и честности.
25.05.2017 - 00:06
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