Сборная России выиграла первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре

Последний матч первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет состоялся вечером 29 января на стадионе в Сыктывкаре и завершился со счетом 1:0 в пользу команды России. Он собрал на трибунах более шести тысяч зрителей. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, поэтому назначили два дополнительных тайма по 10 минут. На 66-й минуте точный удар Артема Гареева принес победу россиянам. После забитого мяча шведы высказали возмущение судье и с досадой сломали несколько клюшек. Позже во время награждения они отказались от того, чтобы глава Коми Сергей Гапликов повесил им медали на шею. Поверженные хоккеисты стремились как можно скорее покинуть лед.

Таким образом шведы завоевали серебро, а бронзу выиграла команда Финляндии, победившая норвежцев в матче за третье место со счетом 3:0.

Лучшим бомбардиром турнира стал россиянин Алексей Торгонский, забивший девять голов. Лучшими вратарем и защитником признали Артема Катаева и Данила Яковлева. Швед Йоэль Броберг стал лучшим нападающим, а финн Тату Яссямяки - полузащитником.

Россияне вышли в полуфинал с первого места в группе, одержав четыре победы. В полуфинале они оказались сильнее команды Норвегии.

Участниками первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стали сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований провели на стадионе спортшколы олимпийского резерва №1 (республиканский стадион) 27 и 28 января, игры финальной стадии - 29 января.

Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе установят новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции.

Фото и видео Владилена Олофинского