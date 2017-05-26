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Пятница, 26 мая 2017, 08:37
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08:37
В Сыктывкарском госуниверситете выберут восемь лучших студентов

Они представят вуз и республику в финале национальной премии в Севастополе.

Как сообщает пресс-служба университета, IV премия «Студент года» является частью программы развития деятельности студенческих объединений. Ее цель – поддержка и поощрение талантливой молодежи СГУ. Принять участие в премии могут студенты и магистранты очной формы обучения, а также лидеры и руководители различных студенческих объединений.

В этом году поощрять талантливую молодежь будут по восьми номинациям: интеллект года, спортсмен года, доброволец года, открытие года, лучший боец студенческого отряда, студенческое объединение года, студенческий лидер года и гран-при «Студент года».

«В премии участвуют студенты, которые хорошо учатся, развиваются помимо учебы и уже действительно чего-то достигли. Победители с гордостью носят звание «Студент года Сыктывкарского университета», они своего рода достояние нашего вуза», – отметила руководитель департамента по молодежной политике СГУ Ольга Есева.

Премия проходит в три этапа. С 20 апреля по 15 мая участники представили в оргкомитет портфолио и видеоролики о себе. Очный этап состоялся 22-24 мая: 50 студентов и 5 студенческих объединений встретились с членами жюри, которым презентовали свои достижения, а также продемонстрировали жизненный опыт, профессионализм и ораторское искусство в конкурсе публичных выступлений на заданную тему. В состав жюри по разным номинациям премии вошли сотрудники администрации университета, победители премии прошлого года и приглашенные гости – эксперты Минобраза Коми, представители партнеров премии – Сбербанка, компании «Ростелеком» и фитнес-клуба Gold’s Gym.

Обладатель гран-при премии «Студент года – 2016» Лидия Костарева рассказывает, что участие в премии для нее не было спонтанным: «В 2015 году я тоже участвовала в премии, но тогда до победы не хватило совсем чуть-чуть. Поэтому в 2016 году решила взять реванш. И не зря, сам конкурс дал возможность показать себя и сравниться с другими, а победа, определенно, добавила уверенности в себе. И знаете, быть Студентом года чертовски приятно! Кроме того, это отличное завершение учебы и всей студенческой жизни, красивый финал».

Имена победителей по номинациям и обладателя гран-при «Студент года» станут известны на торжественной церемонии награждении 27 мая.

А в ноябре победители вузовского этапа конкурса представят университет и республику в финале Российской национальной премии «Студент года» в Севастополе.

Фото из группы «Студент года СГУ им. Питирима Сорокина – 2017» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Образ жизни
вузобразованиеКонкурсстуденты
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