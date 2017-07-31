Воду в микуньском бассейне протестируют чиновники и рабочие

Бассейн в Микуни начали строить в декабре 2014 года, но уже через девять месяцев выяснилось, что смета проекта подорожала по сравнению с начальной. В декабре 2016-го объект был готов на 75 процентов, но на завершение всех работ требовалось еще 46 миллионов рублей, но у района таких средств не было. Общая сумма расходов неизвестна, но только Газпром по соглашению с правительством Коми выделил на объект 215 миллионов.

Первый экспериментальный заплыв в новом бассейне состоялся 26 января, в нем участвовали руководитель администрации и глава района, глава Микуни, начальник управления спорта и начальник отдела строительства районной администрации, директор бассейна, руководители строительства объекта.

Весной 2017 года руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев говорил, что микуньский бассейн уже в высокой степени готовности, так что затягивать с завершением этого проекта не стоит.

После этого в бюджет Коми были внесены поправки – на строительство бассейна республика направила около 26 миллионов рублей, которые изначально предназначались на реконструкцию запасного поля республиканского стадиона в Сыктывкаре.

В мае Контрольно-счетная палата региона обнародовала результаты проверки расходования средств (234 миллионов рублей) на строительство микуньского бассейна. Оказалось, что агентство Коми по физической культуре и спорту (сейчас – Минспорта) необоснованно предоставило субсидию в размере более 120 миллионов рублей при отсутствии подтверждения фактически выполненных работ, произведенных затрат по строительству спорткомплекса. Необоснованно была предоставлена и субсидия в размере около 14,5 миллиона до утверждения автономным учреждением проектной документации. Были и ряд других нарушений, на основании которых КСП пришла к выводу, что субсидия из республиканского бюджета была использована неэффективно, поскольку из шести показателей оценки эффективности выполнен только один.

Срок сдачи объекта неоднократно пересматривался, сменился и генподрядчик.

Как пишет газета «Вперед», на данный момент бассейн «практически готов к сдаче»: все строительные работы и работы по благоустройству территории выполнены в полном объеме. Сейчас оформляется необходимая документация: ждут, к примеру, экспертной оценки качества воды. Идет формирование штата спортивного объекта, закупка медоборудования и недостающих мелочей: браслетов для ключей, номерков для гардероба, полочек в душевые.

В первой декаде августа планируется ввести бассейн в тестовый режим. В течение двух недель туда будут приглашаться организованные группы работников предприятий и организаций района для плавания и спортивных занятий. В это время бассейн будет работать ориентировочно с 12:00 до 18:00. Если позволят обстоятельства, будет разрешено и свободное посещение.

Официальное открытие запланировано на 23 августа, когда в район приедет глава республики Сергей Гапликов.

Точные цены в микуньском бассейне будут определены чуть позже, но уже сейчас известно, что они однозначно не будут превышать цены в других спортобъектах. Сейчас прорабатывается система скидок и льготных тарифов: цены будут снижены для пенсионеров, школьников, маленьких детей, в дневные часы, праздничные дни, дни рождения.

Фото с сайтов emdinmu.ru, ksp.rkomi.ru, vperedgazeta.ru