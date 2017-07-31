КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 31 июля 2017, 10:24
  • 235
  • 0
  • 5

10:24
Воду в микуньском бассейне протестируют чиновники и рабочие

Официальное открытие спортобъекта запланировано на 23 августа.

Бассейн в Микуни начали строить в декабре 2014 года, но уже через девять месяцев выяснилось, что смета проекта подорожала по сравнению с начальной. В декабре 2016-го объект был готов на 75 процентов, но на завершение всех работ требовалось еще 46 миллионов рублей, но у района таких средств не было. Общая сумма расходов неизвестна, но только Газпром по соглашению с правительством Коми выделил на объект 215 миллионов.

Первый экспериментальный заплыв в новом бассейне состоялся 26 января, в нем участвовали руководитель администрации и глава района, глава Микуни, начальник управления спорта и начальник отдела строительства районной администрации, директор бассейна, руководители строительства объекта.

Весной 2017 года руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев говорил, что микуньский бассейн уже в высокой степени готовности, так что затягивать с завершением этого проекта не стоит.

После этого в бюджет Коми были внесены поправки – на строительство бассейна республика направила около 26 миллионов рублей, которые изначально предназначались на реконструкцию запасного поля республиканского стадиона в Сыктывкаре.

В мае Контрольно-счетная палата региона обнародовала результаты проверки расходования средств (234 миллионов рублей) на строительство микуньского бассейна. Оказалось, что агентство Коми по физической культуре и спорту (сейчас – Минспорта) необоснованно предоставило субсидию в размере более 120 миллионов рублей при отсутствии подтверждения фактически выполненных работ, произведенных затрат по строительству спорткомплекса. Необоснованно была предоставлена и субсидия в размере около 14,5 миллиона до утверждения автономным учреждением проектной документации. Были и ряд других нарушений, на основании которых КСП пришла к выводу, что субсидия из республиканского бюджета была использована неэффективно, поскольку из шести показателей оценки эффективности выполнен только один.

Срок сдачи объекта неоднократно пересматривался, сменился и генподрядчик.

Как пишет газета «Вперед», на данный момент бассейн «практически готов к сдаче»: все строительные работы и работы по благоустройству территории выполнены в полном объеме. Сейчас оформляется необходимая документация: ждут, к примеру, экспертной оценки качества воды. Идет формирование штата спортивного объекта, закупка медоборудования и недостающих мелочей: браслетов для ключей, номерков для гардероба, полочек в душевые.

В первой декаде августа планируется ввести бассейн в тестовый режим. В течение двух недель туда будут приглашаться организованные группы работников предприятий и организаций района для плавания и спортивных занятий. В это время бассейн будет работать ориентировочно с 12:00 до 18:00. Если позволят обстоятельства, будет разрешено и свободное посещение.

Официальное открытие запланировано на 23 августа, когда в район приедет глава республики Сергей Гапликов.

bass06.jpg

Точные цены в микуньском бассейне будут определены чуть позже, но уже сейчас известно, что они однозначно не будут превышать цены в других спортобъектах. Сейчас прорабатывается система скидок и льготных тарифов: цены будут снижены для пенсионеров, школьников, маленьких детей, в дневные часы, праздничные дни, дни рождения.

Фото с сайтов emdinmu.ru, ksp.rkomi.ru, vperedgazeta.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиУсть-Вымский район
Спорт
Социум
СтроительствобассейнПлавание
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

System Administrator/DevOps
Asergis Global (Сыктывкар)

СРОЧНО! Строители с В/О.
ЗапРостСтрой (Сыктывкар)
от 10000 RUR

Менеджер сервисного отдела
Первая Экспедиционная Компания (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Июль 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика