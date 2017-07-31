Движение на участке трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар откроют в октябре

Как сообщает пресс-служба Минстроя Коми, по концессионному соглашению продолжаются ремонтные работы на участке Малая Пера – Ираель длиной почти 35 километров. На сегодня там закончен монтаж асфальтосмесительной установки. Ведутся работы по устройству искусственных сооружений и дорожной одежде: на 80 процентов от общего объема произведена досыпка земляного полотна протяженностью в 30 километров.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя щебеночного основания протяженностью 28 километров и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия длиной 27 километров в общей площади 440 000 квадратных метров. Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке в 13 километров, причем две недели назад было сделано всего 2,5 километра. Были произведены работы по укреплению обочин щебнем на 12 километров.

«Работы на участках идут полным ходом. Строительство дороги является одним из главных направлений работы министерства в этом году», - заявил на рабочем совещании с подрядчиками первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский.

Отмечается, что сдача автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участках поселков Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра планируется с 30 сентября по 15 октября.

*** Протяженность автодороги от столицы Коми до столицы НАО составляет 1085 километров, в том числе в границах республики – 869 километров. Трасса во многих местах разрывается, поэтому необходимо разрозненные участки соединить в одну дорогу.

В республике отсутствует несколько десятков километров дороги, в правительстве ранее говорили, что необходимо построить 69,7 километра, а также отремонтировать существующие. Это участки Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра (Сосногорский район), Ираель – Каджером длиной 46 километров (Сосногорский и Печорский районы), Акись – Ошкуръя протяженностью 10 километров и Ошкуръя – Усть-Уса длиной 11 километров (Усинский район). Не хватает моста через реку Печору в районе поселка Усть-Уса и мостового перехода через реку Лыжу на дороге Печора – Усть-Уса – Усинск.

Работы по строительству мостового перехода через реку Лыжу начались в 2016-м, это дорожное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В августе 2016 года начались подготовительные (вырубка растительности, корчевка пней), земляные (снятие растительного слоя, разработка выемки) и дорожные (отсыпка песка) работы на участке Ираель – Каджером. В 2017 году должны завершить переустройство линий электропередачи, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подготовить земляное полотно и искусственные сооружения. Также будет проведена рекультивация нарушенных земель, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий. Остальные работы будут завершены в 2018 году.

История строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и что такое концессия

Фото пресс-службы Минстроя Коми