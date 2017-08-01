Людей, чьи останки обнаружили под Ухтой, расстреляли не менее 30 лет назад

Информация об обнаружении человеческих останков в местечке Заболотном в Ухте поступила 26 апреля. Экскаваторщик копал землю в 500 метрах от трассы у линии электропередачи и наткнулся на кости. Ухтинский отдел следственного управления СК по Коми по факту случившегося назначил проверку.

Как ранее писал «КомиОнлайн», по уточненной информации, на месте землеочистных работ специалисты сначала обнаружили три человеческих черепа, левую лопатку, несколько ребер, три бедренных и одну большеберцовую кости. Через несколько дней при осмотре места происшествия нашли еще один череп, два элемента грудины, восемь большеберцовых или берцовых костей, не менее 30 реберных костей и другие костные фрагменты.

Обнаруженные останки и почву отправили на почвоведческую, судебно-медицинскую и медико-криминалистическую экспертизы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, в ходе процессуальной проверки были опрошены сотрудники музея истории Ухтинского государственного технического университета, направлены запросы в управление Коми по охране объектов культурного наследия, в архивный отдел администрации Ухты, в информационный центр МВД, в управление ФСБ по Коми.

По сведениям, предоставленным музеем истории УГТУ, в месте, где подняли останки, с 1930-х годов располагалось одно из лагерных отделений Ухтпечлага ГУЛАГа ОГПУ (следственное управление сообщает об исправительном учреждении НКВД СССР). По воспоминаниям современников, возможно, в этом месте происходили расстрелы и захоронения людей, умерших по различным причинам.

Согласно заключению эксперта, при исследовании трех черепов обнаружены входные пулевые отверстия и фрагменты пуль. Но результаты баллистической экспертизы не позволяют установить, из какого оружия были произведены выстрелы. Давность захоронения составляет не мене 30 лет, но, учитывая особенности торфяной почвы, не исключается более поздний срок давности захоронения.

В ходе процессуальной проверки не получено достоверных сведений о совершении какого-либо преступления, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Недалеко от места находки на улице Заболотной расположен памятник узникам сталинских репрессий, который установили при въезде в город на трассе Ухта - Сыктывкар в 1991 году. На этом месте в годы репрессий находилось здание следственного изолятора (тюрьма №2) оперативно-чекистского отдела ухтинских лагерей и захоронения расстрелянных заключенных. На бетонную стелу прикреплена металлическая плита с текстом: «Безвинно убиенным в годы политических репрессий. Прохожий, поклонись тем, чей прах покоится в этой земле».

Фото с сайта pixabay.com