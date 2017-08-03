Короткая рабочая неделя, забота о детях и чиновниках – чего хотят жители Коми

На сайте Российской общественной инициативы размещено 15 предложений, поступивших из Коми. О некоторых из них «КомиОнлайн» уже писал, но есть у жителей республики и новые идеи.

Пожестче

Одна из инициатив федерального масштаба, поступивших из Коми, касается расширения способов наказания правонарушителей. Так, предлагается дополнить перечень административных наказаний новым видом – «пролонгированный административный арест». По мнению авторов идеи, административный арест достаточно мягок для правонарушителей. Новый вид наказания видят таким: административный арест на 15 суток нужно разбить на равные части по 5 суток и применять к правонарушителю по 5 суток в месяц в будние нерабочие дни (желательно летом). «Одно правонарушение три наказания», - резюмирует автор инициативы. За нее проголосовало 104 человека из 100 тысяч необходимых голосов в поддержку. А против высказалось 484 человека.

Дайте время

Еще одна идея, которую нужно обсуждать на федеральном уровне, касается изменений в Трудовой кодекс. Инициаторы предлагают поправить действующее законодательство и ввести единую 36-часовую норму рабочего времени для всех граждан страны (и для мужчин, и для женщин).

«Сейчас нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Считаю, что в современных условиях (стрессы, загруженность) данная цифра завышена. При 40-часовой неделе на пятидневном графике в день работник должен отработать 8 часов или 1/3 суток. Для любого человека, чтобы его организм нормально функционировал, необходим сон не менее 8 часов в сутки. То есть, исключив сон и рабочее время, у гражданина России остается только 8 часов на личную жизнь: семью, творчество, самообразование. С шестидневной неделей дело обстоит не лучше. Снижение же нормы рабочего времени до 36 часов в неделю подарит гражданам при пятидневной неделе 1 час времени для личной жизни, а при шестидневной – 2 часа. Люди смогут больше времени уделять себе и близким, общество станет более гармоничным, а люди счастливее», - говорится в описании к инициативе.

Практический результат, который видит автор, - это снижение эмоциональной загруженности граждан, более благоприятные экономико-социальных условия для развития общества, повышение благосостояния, улучшение условий труда, снижение напряженности в обществе и укрепление основ семьи.

За эту инициативу проголосовало 1253 человека из нужных 100 тысяч. Против оказалось 242 посетителя сайта.

Детям на еду

Очередная федеральная инициатива из Коми посвящена увеличению пособия по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума. «Величина пособия для мам, находящихся в декретном отпуске до полутора лет, является очень низкой. В условиях удорожания практически всех товаров для детей первых двух лет жизни, на получаемые средства мама даже не сможет обеспечить своего малыша достаточным количеством смеси на месяц. А ребенку нужны подгузники, пустышки, соски, пеленки, одежда и многое другое. Таким образом, современная мама на свое пособие сможет обеспечить своего малыша только самым дешевым питанием, да и то на неполный месяц. А обо всем другом при этом можно просто забыть», - говорится в описании идеи.

Автор указывает, что после внесения в законодательство поправок, закрепляющих увеличение пособия до величины прожиточного минимума (с последующей ежегодной индексацией), благосостояние семей в России повысится, и улучшится социально-экономический фон для развития будущего поколения России.

Компенсации за детский сад

Инициатива, собравшая наименьшее число голосов, - это просьба отменить критерий нуждаемости, введенный в 2017 году, и вернуть компенсации за посещение детских садов в тот вид, в котором они выдавались ранее. За эту идею проголосовал 41 человек, а чтобы ее рассмотрели на региональном уровне, нужно 50 тысяч голосов.

Напомним, суд постановил, что принятие поправок в закон №144 не соответствуют федеральному законодательству. Но Госсовет Коми оспаривает это решение.

Право на звонок

Следующий автор идеи, посвященной детям, предлагает запретить школьникам пользоваться смартфонами и планшетами с выходом в Сеть в стенах учебных заведений. Детям предлагают разрешить использовать только простые мобильные телефоны для звонков.

«Первая проблема. На переменах школьники постоянно «сидят в телефоне». Где на большой перемене «находится» ребенок? На образовательном сайте, в соцсети, порносайте, сайте самоубийц или переписывается с педофилом? – задается вопросом автор. - Вторая проблема. Расслоение населения по имущественному принципу и потребительские ценности, которые сейчас прививаются в обществе. Отсюда ряд подростков, которые не могут купить себе планшеты и смартфоны, видя их у других, зарабатывают себе на этом фоне невроз. А что хуже — выливают свою злость на других в виде правонарушений, просто отбирают эти гаджеты или пытаются заработать на них незаконным путем. Пусть школа будет свободна от культа вещей».

По мнению автора идеи, такой запрет положительно скажется на успеваемости и поведении детей, позволит сократить уровень преступности, и снизить негативное влияние на организм и психику обучающихся.

За это предложение отдали голоса 116 человек из требующихся 100 тысяч. А против нее – 504 пользователя.

Больше врачей стране

Две инициативы касаются обучения в медицинских вузах. Первая предлагает изменить порядок зачисления в медвузы людей со средним медобразованием и стажем по специальности в десять и более лет. Авторы ссылаются на то, что специалист среднего звена, отработав в системе здравоохранения десять и более лет, уже забыл школьную программу (кроме того, она меняется). Работая по 7-12 часов в сутки, сложно самостоятельно восполнить пробелы в знаниях, а репетиторы стоят недешево. В таких условиях сложно соперничать с абитуриентами, только закончившими школу. «Возникает закономерный вопрос: неужели медик среднего звена, отдавший здравоохранению десять и более лет, не имеет права поступать в медвуз на особых условиях, предусматривающих зачисление без экзаменов на бюджетную основу. Это восстановит справедливость: медики получат гарантированное право на продолжение образования, - говорится в петиции. - История знает немало примеров, когда именно из специалистов среднего звена выходили талантливые врачи, которые действительно могут помогать людям, которые понимают все проблемы здравоохранения с самых низов, а также относятся к людям более внимательно».

Возможность поступить в медвуз вне конкурса (без экзаменов) на бюджет с последующим обязательством отработать врачом выбранной специальности не менее 15 лет, по мнению автора идеи, даст стране больше высококлассных врачей, заинтересованных в результатах своей работы, которые действительно хотят лечить.

Эту идею поддержало 1004 человека из 100 тысяч необходимых голосов, а 55 человек оказалось против.

Вторая инициатива на эту тему – создать в медвузах отделения, в которых специалисты со средним медобразованием смогут получать «вышку» по ускоренной программе. «Сейчас средний медперсонал почему-то должен начинать свое обучение в вузе с первого курса. Это неприемлемо, так как граждане со средним медобразованием имеют право на высшее медобразование по ускоренной форме, - говорится в пояснении к инициативе. - Яркий пример: обучение на фельдшера длится 4 года после 11 классов школы. Затем этот специалист, даже имея солидный стаж, должен поступать на первый курс вуза. При этом никак не учитывается уже полученное им образование».

Если специалисты смогут получать образование ускоренно, то, считают авторы идеи, это не только восстановит права людей, но и позволит увеличить число врачей и усовершенствовать систему высшего медицинского образования.

За эту идею проголосовало 667 человек из 100 тысяч, а против высказалось 357.

Интеллектуальный труд

Еще одна инициатива, поступившая из Коми, касается образования. Это идея включить в трудовой стаж период очного обучения в среднеспециальных учебных заведениях. «Обучаясь 3-4 года в ссузах, граждане занимаются особым видом труда – интеллектуальным. Его результат направлен на получение будущими специалистами теоретических и практических знаний, необходимых им в их дальнейшей профессиональной деятельности». Включать в стаж предлагают только время, потраченное на первое среднее профессиональное образование, полученное в очной форме. В результате, по мнению авторов, это должно повысить благосостояние граждан и устранить пробелы в трудовом стаже.

Идею одобрило 815 человек из 100 тысяч необходимых, а против оказалось 194 человека.

Своя земля

Опубликована на сайте и инициатива, предлагающая закрепить право на бесплатное владение земельным участком для ведения сельского хозяйства и строительства жилья для коренных жителей Крайнего Севера. Авторы поясняют: большинство сельских коренных жителей Крайнего Севера живет бедно. «Из-за сурового климата у населения нет возможности использовать землю для выращивания большинства сельхоз культур (не растет или гибнет зимой). Земледелие и скотоводство здесь представляет собой огромный труд. Коренное население мигрирует в более южные районы, земля пустует, деревни исчезают. А те, кто остается жить в этих условиях, вынуждены покупать участки за большие деньги, - говорится с петиции. - В этих краях нет хороших дорог, нет газа, нет связи. Но на протяжении многих сотен километров гектары пустой земли. Их никто не возделывает, мало что растет, никто не проживает». Авторы считают, что если землю здесь раздавать бесплатно, то люди будут ее возделывать, строить на ней дома. В результате улучшится демографическая ситуация среди коренных жителей Крайнего Севера, решится ряд социальных проблем.

Идею поддержало 872 человека из 100 тысяч, а против высказалось 80.

Борьба с пьянством

Жители Коми предлагают внести изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся управления автомобилем нетрезвым водителем (статья 12.8). Авторы считают, что действующее законодательство недостаточно жестко наказывает таких водителей. Поэтому предлагается за управление транспортным средством в состоянии опьянения штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей с лишением прав на срок от 5 до 15 лет (сейчас: штраф до 30 тысяч рублей и с лишение прав на 1,5-2 года). За передачу управления нетрезвому водителю наказывать штрафом до 100 тысяч рублей и лишением прав на срок от 3 до 5 лет (сейчас: штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года). За управление транспортным средством нетрезвым человеком без прав – арестовывать на срок от 10 до 15 суток и штрафовать на сумму до 900 тысяч рублей (сейчас: арест на 10-15 суток или штраф до 30 тысяч рублей).

По мнению авторов, это улучшит ситуацию на дорогах, снизит чисто аварий и смертей, а также будет продвигать идею безопасного и трезвого вождения.

За проголосовало 894 человека из 100 тысяч, против – 444.

Оставайся дома

Этой инициативой предлагается ограничить выезд за границу государственных и муниципальных служащих. Авторы ссылаются на то, что за рубежом чиновники не в безопасности: террористические угрозы, возможность захвата в заложники. «Для работников дипломатических миссий это профессиональный риск, а для чиновников, не имеющих полномочий для решения международных вопросов, это напрасный риск. Тем более, что в России созданы все условия для нормального и полноценного развития, получения необходимого уровня образования, одного из самых высоких уровней медицинского обслуживания и огромными возможностями для проведения полноценного отдыха в любой климатической зоне, - говорится в инициативе. - Мы должны создать все условия для нормальной работы наших служащих, основным критерием которых должна стать безопасность. Высокая угроза, которая возникает при выезде чиновников, связана с обеспечением национальных интересов России, и демократическое ограничение для выезда чиновников может послужить укреплению и становлению основных позиций национальной безопасности России».

Авторы предлагают ввести законодательное ограничение при поступлении на государственную и муниципальную службу на выезд за границу с установлением снятия ограничения не менее десяти лет с момента прекращения полномочий. Эти ограничения должны касаться руководителей и специалистов в случае, если имеется факт работы с данными представляющими национальные интересы и входящие в группу особого допуска. Согласием будет является подписание контракта.

Отдали свои голоса в поддержку этой идеи 1338 человек из 100 тысяч необходимых, а против – 301.

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