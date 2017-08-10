В Усинске две женщины избили соседку из-за ее национальности

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, две жительницы общежития по улице 60 лет Октября в Усинске в начале марта 2016 года ночью в общем коридоре нанесли различные телесные повреждения и угрожали убийством своей соседке 1984 года рождения. После чего они незаконно проникли в комнату, где она живет, и продолжили ее избивать.

В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что преступления совершены на почве национальной ненависти и вражды по отношению к потерпевшей – уроженке Азербайджана.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали. Тем не менее Усинский городской суд признал женщин виновными в незаконном проникновении в жилище, угрозах убийством по мотивам национальной ненависти и вражды и нанесении побоев по тем же мотивам (часть первая статьи 139, часть вторая статьи 119, пункт «б» части второй статьи 116 Уголовного кодекса). Каждой из них назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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