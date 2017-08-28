Ветеринаров для Коми будут искать за границей

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики ведет работу по повышению привлекательности работы в отраслях сельского хозяйства и, в частности, в ветеринарии. По информации ведомства, в ветеринарных учреждениях и сельхозпредприятиях в Коми имеется не менее 40 вакансий.

«Мы считаем крайне целесообразным внести необходимые изменения и дополнения в рассматриваемую региональную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы». Это может повысить привлекательность Республики Коми для ветеринарных специалистов, желающих переселиться и работать в отраслях сельского хозяйства», - уверен заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Александр Полугрудов.

По его словам, ведомство предпринимает меры, чтобы закрыть вакансии. Так, министерство заключило четыре договора на целевое обучение ветеринарных бакалавров с двумя вузами.

На заседании межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Коми предложение о привлечении в республику ветеринаров из числа соотечественников было принято единогласно.

*** Проект региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы» разработан министерством труда, занятости и социальной защиты региона. Документ проходит поэтапное согласование и утверждение. Планируется, что программа вступит в силу в 2018 году.

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