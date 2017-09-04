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Понедельник, 04 сентября 2017, 17:26
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Призывники стали реже приезжать пьяными на сборный пункт в Емве

Нетрезвым дают время прийти в себя перед медосвидетельствованием.

Как сообщил 4 сентября на прямой линии в Общественной приемной главы Коми начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата региона Владимир Осипенко, призывники, как правило, успевают протрезветь по пути на республиканский сборный пункт в Княжпогостском районе. За последние пять лет категория новобранцев, которые приезжают туда в алкогольном опьянении, сведена к минимуму. Это связано с тем, что поменялось сознание у юношей. Они более ответственно стали подходить к проводам в армию.

«Раньше злоупотребляли спиртными напитками и на сборный пункт хотели пронести алкоголь. Но сейчас уже не так. Бывают редкие случаи, когда мы не можем сразу освидетельствовать поступившего призывника. Сперва помещаем его на отдых», - отметил В.Осипенко.

Военком Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Игорь Безручко добавил, что призывники отрезвляются еще до отправки благодаря сотрудникам полиции.

Республиканский сборный пункт в Емве начинает работу в начале ноября. Там призывников переодевают в повседневную форму одежды, цвет которой будет соответствовать виду и роду войск, где им предстоит служить. Кроме того, новобранцев обеспечивают средствами личной гигиены и трехразовым горячим питанием. При перевозке к месту прохождения службы каждый призывник получит индивидуальный рацион питания на весь путь следования.

На сборном пункте призывникам выдадут банковские карты, что обеспечит своевременное получение денежного довольствия и снижение вероятности различных злоупотреблений, а также даст возможность родителям перечислять деньги без каких-либо проблем. Также новобранцы получат сим-карты, которые позволят экономить средства при разговорах с родителями.

Еще всех призывников обеспечат персональными электронными картами автоматизированной системы «Паспорт», которой в прошлом году оснастили военкомат. Карты будут содержать подробную информацию о конкретном военнослужащем, в том числе по состоянию здоровья и данные обязательной дактилоскопии.

Призывная кампания в Коми начнется с 1 октября и продолжится до 31 декабря. В прошлом году из региона на военную службу планировали призвать 1900 новобранцев.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарЕмва
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армияпроводыалкогольвоенкомат
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