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Пятница, 08 сентября 2017, 13:34
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13:34
Реконструкция онкодиспансера в Сыктывкаре начнется с 2018 года

Проект обещает снизит смертность от онкологических заболеваний.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, в соответствии с проектной документацией реконструкцию радиологического отделения республиканского онкологического диспансера на улице Гаражной планируют разбить на два этапа. Первый предполагает строительство пристройки (стационара) на 63 койки, а второй - реконструкцию одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику на 120 посещений в смену. По объекту получено положительное заключение госэкспертизы. Ориентировочная стоимость проекта - около 580 миллионов рублей.

По информации министра здравоохранения региона Дмитрия Березина, объект включен в проект адресной инвестиционной программы Коми на 2018-2020 годы. При его реализации прогнозируется снижение смертности от онкологических заболеваний.

По мнению заместителя председателя правительства Коми Натальи Михальченковой, реконструкция одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику позволит повысить доступность и качество специализированной онкологической помощи жителям республики, корпуса будут сосредоточены в центре Сыктывкара, а не за городом. Кроме этого, будет решена проблема удаленности поликлинического приема онкологических больных, который ведут на базе консультативно-диагностического центра, от диспансерного и клинического подразделений диспансера.

Онкодиспансер включен в нацпрограмму «Онкология». В лечебных корпусах радиологии размещаются 48 стационарных коек и дневной стационар. В заведении совершенствуют и внедряют новые методики сочетанного химио-лучевого лечения, лечение в условиях гипертермии при заболеваниях женской репродуктивной системы и толстого кишечника. Для точного подведения дозы облучения применяют симуляционное картирование и разметку поля с использование спецпрограмм компьютерного томографа. Повышение диагностических возможностей в ранней диагностике злокачественных новообразований и рецедивов заболевания обеспечивает использование в клинической практике магнито-резонансоного томографа.

Правительство Коми согласилось выделить деньги на достройку онкодиспансера в Сыктывкаре

Фото пресс-службы Минздрава Коми

«КомиОнлайн»
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Коми. Сыктывкар
Общество
Социум
онкодиспансеронкология
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