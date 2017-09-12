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Вторник, 12 сентября 2017, 14:32
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14:32
Жители сыктывкарского Парижа собрали более 400 подписей за остановку строительства частного дома и вырубку березовой рощи

Решение о собрании горожан по этому вопросу примут в октябре.

В июле стало известно, что на участке, который граничит с территорией детской поликлиники №3, в скором времени планируется строительство частного двухэтажного дома. Собственники соседних участков выступили против и обратились в администрацию города, надзорные органы и «Единую Россию».

Прокуратура по результатам проведенной проверки сообщила представителю инициативной группы Лилии Есевой, что интересующий земельный участок предоставлен в аренду в соответствии с законом. Установлено, что информацию о сдаче в аренду размещалось и на официальном сайте мэрии, и в номере газеты «Панорама столицы» от 24 октября 2010 года.

Однако местных жителей этот ответ не устроил - они считают, что были ограничены в возможности получить информацию, поскольку Интернет есть не у всех, а номер газеты выходил ограниченным тиражом.

Разрешения на возведение объекта капитального строительства на этой земле не выдавалось. Границы и площадь участка для обслуживания детской поликлиники не изменены, поэтому довод о захвате территории медучреждения подтверждения не нашел, говорится в ответе надзорного органа, который оказался в распоряжении «КомиОнлайна». Уточняется, что по поводу рубки зеленых насаждений ответ даст природоохранная прокуратура.

В ответе мэрии на первое обращение жителей Парижа приводятся подтверждающие факты того, что земельный участок под строительство индивидуального дома оформлен законно. Дополнительно сообщается, что по утвержденным советом города правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в Сыктывкаре не подлежит возмещению и согласованию вред, причиненный зеленым насаждениям, в случае их вырубки собственником или уполномоченными ими лицами на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поддержал жителей микрорайона. На брифинге 8 августа он сказал, что документы по сделке перепроверят.

По вопросу изменения границ земельного участка администрация 25 августа ответила инициативной группе, что в архиве имеется техпаспорт от 1993 года на здание детской поликлиники №3, в котором указана площадь в 20486 квадратных метра – этой землей учреждение пользуется бессрочно. План границ согласован мэрией, главврачом поликлиники и владельцем смежного участка, который также выдан под индивидуальное строительство. Также жители запросили предоставить им копию протокола по поводу передачи спорного участка в аренду. Как оказалось, такого документа нет, потому что по закону составлять его не требовалось.

«Парижане» 30 августа встретились с представителями нескольких партий, депутатами, представляющей Общественную палату региона Александрой Афониной и руководителем управления архитектуры, городского строительства и землепользования Сыктывкара Владимиром Осиповым. Со слов местных жителей, они также обратились за помощью в ОНФ и побывали на личном приеме у главного архитектора города Владимира Рунга. Тот пообещал, что посмотрит, что можно сделать. Активисты заняли выжидательную позицию и надеяться на ответ прокуратуры по поводу законности этой сделки.

В сентябре выступающие против вырубки березовой рощи, подготовили и передали в мэрию столицы Коми обращение за подписью 424 человек. Они рассказали «КомиОнлайну», что в документе они требуют заморозить строительство частного дома на участке около детской поликлиники №3 и не дать вырубать деревья, посаженные там более 60 лет назад.

«Мы хотим, чтобы как и в случае со спорным участком в Орбите, было проведено собрание граждан», - отметил собеседник агентства.

По словам местных жителей, подписи они собирали с жителей окрестных домов, общаясь с жильцами соседних многоэтажек и родителями, которые приходят на прием в поликлинику №3. Как им пояснили в администрации, решение о месте и времени проведения собрания будет принимать совет города. Следующее его заседание состоится в октябре.

Фото жителей микрорайона Париж

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар
ОбществоЭкология
Социум
рощаВырубкаПариж
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