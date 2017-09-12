Суд смягчил приговор осужденному за махинации экс-замруководителя администрации главы Коми

Дмитрий Кирьяков проведет в колонии на пять месяцев меньше.

В декабре 2016 года Сыктывкарский горсуд арестовал заместителя руководителя администрации главы Коми - начальника контрольно-аналитического управления Дмитрия Кирьякова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

По данным следствия, Д.Кирьяков, являясь руководителем администрации Сосногорского района, путем фиктивного проведения аукциона незаконно реализовал по заведомо заниженной стоимости нежилое помещение и причинил бюджету ущерб.

При рассмотрении дела Сыктывкарский горсуд установил, что в 2014 году Д.Кирьяков подписал постановление о приватизации нежилого помещения стоимостью 2,5 миллиона рублей путем проведения аукциона. По его поручению была подготовлена необходимая документация, а впоследствии составлен протокол о том, что ни одной заявки на участие в аукционе не поступило, в связи с чем торги признаны несостоявшимися. В дальнейшем по указанию Д.Кирьякова объявили второй этап приватизации - через публичное предложение с установленной минимальной ценой в размере половины первоначальной стоимости недвижимости. Были составлены фиктивные заявки на участие в данной процедуре от имени подконтрольных лиц. По итогам торгов одно из них признали победителем. В результате реализации этой схемы нежилое помещение выбыло из муниципальной собственности по заведомо заниженной цене. Ущерб казне составил 1,6 миллиона рублей.

Аналогичным образом в собственность подконтрольного руководителю администрации ООО «Трансевер» была передана муниципальная недвижимость площадью свыше 400 квадратных метров. Ущерб от этой сделки превысил 3,6 миллиона рублей.

В июле горсуд признал Д.Кирьякова виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он на 2 года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Осужденный обжаловал это решение в Верховном суде Коми.

В августе Сосногорский горсуд рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры города о расторжении договора найма служебного жилого помещения и выселении всех членов семьи Кирьяковых без предоставления другого жилья. Родные экс-чиновника не спешили покидать служебную квартиру. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе прокуратуры региона, Верховный суд Коми после рассмотрения апелляции 12 сентября учел возмещение 1,6 миллиона рублей ущерба и сократил срок пребывания Д.Кирьякова в колонии-поселени до двух лет.

*** Д.Кирьяков с января 2011 года руководил администрацией Сосногорского района, но в июне 2016 года занял должность заместителя руководителя администрации главы Коми – начальника контрольно-аналитического управления. Задержали его в декабре 2016 года.

Фото пресс-службы администрации Сосногорского района