Дело возбудили по факту ДТП на остановке в Сыктывкаре с пострадавшими детьми

ДТП произошло 15 сентября около 17:30 на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в поселке Краснозатонский. Автомобиль «Ока» ехал в сторону центра города и наехал на остановочный комплекс рядом со школой №9. От удара конструкция перевернулась. В результате инцидента пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус. Их госпитализировали.

Как сообщает следственное управление СК по Коми, принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По результатам судебно-медицинского обследования у одной из потерпевших - девочки 2005 года рождения - диагностировано телесное повреждение, квалифицирующееся, как причинившее тяжкий вред здоровью. У остальных потерпевших – легкий и средней тяжести вред здоровью. Установлено, что управлял автомобилем «Ока» местный житель 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Подозреваемый задержан, в отношении него следователем инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото УГИБДД МВД по Коми, очевидцев и c сайта vk.com