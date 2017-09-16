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18:45 «Новая генерация» упустила победу в матче с «Прогрессом»
Первая домашняя игра принесла сыктывкарцам очко.
Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между сыктывкарской «Новой генерацией» и глазовским «Прогрессом» состоялся 16 сентября в Сыктывкаре и завершился со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во второй половине встречи на 43-й минуте Виталий Коданев реализовал пенальти, назначенный за нарушение в штрафной площади гостей. Но за несколько секунд до финального свистка «Прогресс» сравнял счет.
После поединка болельщики и игроки проводили из футбола прежнего капитана «Новой генерации» Александра Коданева, который с лета стал начальником команды.
Вторая мини-футбольная команда из Коми - «Ухта» - 9 и 10 сентября проиграла «Прогрессу» оба домашних матча со счетом 3:4 и 2:3.
Следующие матчи чемпионата «Новая генерация» проведет дома 5 и 6 октября с «Норильским никелем», с которым «Ухте» предстоит сыграть 17 сентября.
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