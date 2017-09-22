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Пятница, 22 сентября 2017, 12:40
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12:40
Из шахты в Воркуте эвакуируют горняков из-за задымления

Инцидент произошел на шахте «Воркутинской».

Как сообщает МЧС по Коми, 22 сентября в 11:45 поступило сообщение о задымлении в рельсовом штреке на шахте в Воркуте. Под землей находилось 263 человека. В настоящее время ведется их подъем на поверхность.

Как пояснили «КомиОнлайну» в пресс-службе АО «Воркутауголь», обнаружено незначительное задымление в районе изолирующей перемычки рельсового штрека пласта Четвертого шахты «Воркутинская». Все работники эвакуированы, пострадавших нет. На момент происшествия в шахте находилось 263 человека. Дополнительно были выведены на поверхность работники шахты «Заполярная», поскольку она связана с «Воркутинской» единой вентиляционной сетью.

В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники ВГСЧ (МЧС). Открытого горения в шахте нет. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме.

Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Воркута
Происшествия
Социум
шахтазадымлениеэвакуация
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