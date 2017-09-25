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Понедельник, 25 сентября 2017, 15:20
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15:20
Заместителем председателя правления Россельхозбанка назначена Ирина Кремлева

Ранее она работала вице-президентом в двух крупнейших банках страны.

На должность заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» назначена Ирина Кремлева.

По сообщению пресс-службы финансового учреждения, И.Кремлева имеет большой практический опыт в банковской сфере. До прихода в Россельхозбанк работала в должности вице-президента Сбербанка России, где руководила блоком «Риски», ранее была вице-президентом – заместителем директора департамента анализа рисков банка ВТБ 24. Окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

В Россельхозбанке И.Кремлева будет курировать работу департамента поддержки корпоративного бизнеса, департамента рисков, департамента оформления и контроля кредитных операций, департамента залогового обеспечения.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

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