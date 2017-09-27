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Среда, 27 сентября 2017, 15:03
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15:03
Бюджет Коми прогнозируют профицитным в 2019 году

Объем госдолга по итогам 2016 года составил 78 процентов от налоговых и неналоговых доходов.

Об этом сообщила на заседании правительства региона 26 сентября министр финансов республики Галина Рубцова, докладывая об основных параметрах проекта республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Первоочередной задачей бюджетной политики на 2018-2020 годы является снижение уровня государственного долга республики, - подчеркнула министр. - Приоритетная задача региональной бюджетной политики – снижение уровня госдолга и поэтапный переход к профицитному бюджету».

Сохраняющаяся в последние годы тенденция превышения расходов бюджета над его доходами, привели к росту долговой нагрузки на республиканский бюджет, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Как напомнила Г.Рубцова, по итогам исполнения республиканского бюджета за 2016 год общий размер государственного долга составил 41,8 миллиарда рублей, или 78 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов. В случае сохранения таких тенденций, с учетом параметров действующего бюджета объем госдолга Коми к 2020 году мог возрасти до 58,6 миллиарда рублей, составив 96 процентов от налоговых/неналоговых доходов. При этом расходы на обслуживание такого объема долга составили бы свыше 6 миллиардов рублей.

Несмотря на соблюдение норм, установленных Бюджетным кодексом, такое положение могло поставить под угрозу сбалансированность республиканского бюджета и устойчивость региональной бюджетной системы в целом.

Рост долговой нагрузки негативно сказывается на инвестиционном рейтинге Коми. Поскольку экспертами российского рейтингового агентства АКРА данному показателю уделяется особое внимание, потенциальное снижение рейтинга может привести к серьезным имиджевым издержкам и фактическому полному закрытию для региона рынка коммерческих заимствований и, как следствие, к невозможности рефинансировать государственный долг. Кроме того, к показателям долговой нагрузки регионов ужесточаются требования и со стороны Минфина России.

«Безвозмездные поступления из федерального бюджета, учтенные в настоящее время в проекте, будут корректироваться с учетом параметров проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы, который 29 сентября вноситься в Государственную Думу, и мы увидим объемы безвозмездных поступлений», – отметила Г.Рубцова.

Основными бюджетообразующими доходными источниками, как и в предыдущие годы, остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, которые в сумме формируют почти 90 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. Налог на прибыль организаций запланирован исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития республики, в части индекса промышленного производства. Кроме того, при прогнозировании учтено наличие значительного объема переплаты по налогу на прибыль, которая составляет 3,6 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемое поступление налога на прибыль в 2018 год составляет 16,6 миллиарда рублей.

В 2017 году поступление по налогу на доходы физических лиц ожидается практически на уровне прошлого года – в сумме 16 миллиардов рублей. На 2018 год поступление НДФЛ прогнозируется в объеме 16,2 миллиарда рублей с приростом 1,5 процента к уровню 2017 года.

При расчете налога на имущество организаций учтена поэтапная отмена федеральных налоговых льгот и увеличение до 2019 года налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи. Кроме того, учтено расширение налогооблагаемой базы в связи с планируемым вводом новых объектов.  Планируется, что в 2018 году поступление налога на имущество организаций увеличится на 14 процентов к уровню текущего года.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

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