КомиОнлайн

Новости

Среда, 04 октября 2017, 12:22
  • 50
  • 0
  • 7

12:22
В Сосногорском районе реконструировали участок дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

Отрезок Малая Пера – Ираель введен в эксплуатацию.

Участок дороги протяженностью 34,5 километра реконструирован в рамках концессионного соглашения с ООО «Дорожная концессия». Общий срок концессии составляет 11 лет. Эксплуатационная стадия проекта составляет 7 лет, то есть содержание дороги без ремонта будет длиться с момента ввода ее в эксплуатацию до даты окончания соглашения.

Glava_Doroga_02.jpg

В настоящее время подрядчиком ведутся работы на участке дороги Ираель - Каджером протяженностью 45,6 километра, который планируется достроить в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Glava_Doroga_03.jpg

Для Коми строительство данной дороги является стратегически важным направлением. Ввод в эксплуатацию участков «Малая Пера – Ираель» и «Ираель – Каджером» соединит столицу региона с населенными пунктами Печорского района, обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами республики, а также соединит административные центры Коми и Ненецкого автономного округа.

Glava_Doroga_04.jpg

Совместно с руководителем региона официальный старт движению транспорта по новому участку дороги 4 октября дали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, генеральный директор ОАО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев и исполнительный директор департамента проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» Алексей Шевченко.

Glava_Doroga_10.jpg

«Все вы помните, в каком состоянии был участок до реконструкции. Сегодня это современная и, главное, безопасная дорога. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и выполнил свою работу качественно, на высоком профессиональном и технологическом уровне. Спасибо мастерам, проектировщикам, бульдозеристам, водителям грейдеров и самосвалов. Для нашей республики – это долгожданное событие», – сказал глава Коми Сергей Гапликов.

Glava_Doroga_12.jpg

Глава республики также подчеркнул социально-экономическую значимость события: новая дорога позволит развить дополнительную инфраструктуру района, сократить временные и финансовые затраты при перевозке грузов, увеличить грузооборот.

Glava_Doroga_01.jpg

Как отметил прибывший специально на открытие дороги Д.Прончатов, данный объект является уникальным не только для республики, но и для всей страны. «Обычно дороги, построенные в рамках концессии, а их уже немало в России, являются платными для водителей. Участок дороги, который мы сегодня принимаем, уникален тем, что он будет бесплатным для пользования. И этот опыт в будущем может быть распространен на другие субъекты Российской Федерации», – прокомментировал Д.Прончатов.

*** Протяженность автодороги от столицы Коми до столицы НАО составляет 1085 километров, в том числе в границах республики – 869 километров. Трасса во многих местах разрывается, поэтому необходимо разрозненные участки соединить в одну дорогу.

В республике отсутствует несколько десятков километров дороги, в правительстве ранее говорили, что необходимо построить 69,7 километра, а также отремонтировать существующие. Это участки Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра (Сосногорский район), Ираель – Каджером длиной 46 километров (Сосногорский и Печорский районы), Акись – Ошкуръя протяженностью 10 километров и Ошкуръя – Усть-Уса длиной 11 километров (Усинский район). Не хватает моста через реку Печору в районе поселка Усть-Уса и мостового перехода через реку Лыжу на дороге Печора – Усть-Уса – Усинск.

Работы по строительству мостового перехода через реку Лыжу начались в 2016-м, это дорожное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В августе 2016 года начались подготовительные (вырубка растительности, корчевка пней), земляные (снятие растительного слоя, разработка выемки) и дорожные (отсыпка песка) работы на участке Ираель – Каджером. В 2017 году должны завершить переустройство линий электропередачи, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подготовить земляное полотно и искусственные сооружения. Также будет проведена рекультивация нарушенных земель, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий. Остальные работы будут завершены в 2018 году.

История строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и что такое концессия

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСосногорский район
Общество
Социум
дорогаконцессияСтроительство
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Кредитный представитель
Ренессанс Кредит (Сыктывкар)

Менеджер по закупу
Оптима (Сыктывкар)
от 30000 RUR

от 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика