В Сосногорском районе реконструировали участок дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

Участок дороги протяженностью 34,5 километра реконструирован в рамках концессионного соглашения с ООО «Дорожная концессия». Общий срок концессии составляет 11 лет. Эксплуатационная стадия проекта составляет 7 лет, то есть содержание дороги без ремонта будет длиться с момента ввода ее в эксплуатацию до даты окончания соглашения.

В настоящее время подрядчиком ведутся работы на участке дороги Ираель - Каджером протяженностью 45,6 километра, который планируется достроить в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Для Коми строительство данной дороги является стратегически важным направлением. Ввод в эксплуатацию участков «Малая Пера – Ираель» и «Ираель – Каджером» соединит столицу региона с населенными пунктами Печорского района, обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами республики, а также соединит административные центры Коми и Ненецкого автономного округа.

Совместно с руководителем региона официальный старт движению транспорта по новому участку дороги 4 октября дали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, генеральный директор ОАО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев и исполнительный директор департамента проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» Алексей Шевченко.

«Все вы помните, в каком состоянии был участок до реконструкции. Сегодня это современная и, главное, безопасная дорога. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и выполнил свою работу качественно, на высоком профессиональном и технологическом уровне. Спасибо мастерам, проектировщикам, бульдозеристам, водителям грейдеров и самосвалов. Для нашей республики – это долгожданное событие», – сказал глава Коми Сергей Гапликов.

Глава республики также подчеркнул социально-экономическую значимость события: новая дорога позволит развить дополнительную инфраструктуру района, сократить временные и финансовые затраты при перевозке грузов, увеличить грузооборот.

Как отметил прибывший специально на открытие дороги Д.Прончатов, данный объект является уникальным не только для республики, но и для всей страны. «Обычно дороги, построенные в рамках концессии, а их уже немало в России, являются платными для водителей. Участок дороги, который мы сегодня принимаем, уникален тем, что он будет бесплатным для пользования. И этот опыт в будущем может быть распространен на другие субъекты Российской Федерации», – прокомментировал Д.Прончатов.

*** Протяженность автодороги от столицы Коми до столицы НАО составляет 1085 километров, в том числе в границах республики – 869 километров. Трасса во многих местах разрывается, поэтому необходимо разрозненные участки соединить в одну дорогу.

В республике отсутствует несколько десятков километров дороги, в правительстве ранее говорили, что необходимо построить 69,7 километра, а также отремонтировать существующие. Это участки Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра (Сосногорский район), Ираель – Каджером длиной 46 километров (Сосногорский и Печорский районы), Акись – Ошкуръя протяженностью 10 километров и Ошкуръя – Усть-Уса длиной 11 километров (Усинский район). Не хватает моста через реку Печору в районе поселка Усть-Уса и мостового перехода через реку Лыжу на дороге Печора – Усть-Уса – Усинск.

Работы по строительству мостового перехода через реку Лыжу начались в 2016-м, это дорожное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В августе 2016 года начались подготовительные (вырубка растительности, корчевка пней), земляные (снятие растительного слоя, разработка выемки) и дорожные (отсыпка песка) работы на участке Ираель – Каджером. В 2017 году должны завершить переустройство линий электропередачи, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подготовить земляное полотно и искусственные сооружения. Также будет проведена рекультивация нарушенных земель, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий. Остальные работы будут завершены в 2018 году.

История строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и что такое концессия

Фото пресс-службы главы Коми