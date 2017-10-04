Глава администрации Усть-Цилемского района задержан по делу о строительстве садика

При расследовании уголовного дела по факту хищения руководством подрядной организации около 2 миллионов рублей установлена причастность к мошенническим действиям руководителя районной администрации, который умышленно включил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения относительно их объема на сумму более 1,2 миллиона рублей. В отношении главы администрации Усть-Цилемского района Алексея Поздеева возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Кроме того, по версии следователей, глава администрации причастен к хищению денежных средств путем растраты на сумму более 5,5 миллиона рублей при выполнении работ по ремонту автодорог общего пользования в рамках муниципального контракта. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о растрате.

А.Поздеев задержан. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство заключении его под стражу. Расследование продолжается.

*** История со строительством детского сада на 120 мест в Усть-Цильме с самого начала вызывала много вопросов. Еще до начала каких-либо работ экологи возмущались, что здание появится на месте коровника, а из окон дошкольного учреждения будет открываться вид на кладбище. Лишь в сентябре 2014 года все разрешения были получены.

Однако процедура сноса старого сооружения, подготовка площади и начало строительства объекта затянулась из-за многочисленных жалоб, поступающих в правоохранительные органы и антимонопольную службу. В результате возводить садик начали с опозданием более чем на год – только в июне 2015 года была забита первая свая.

Из-за упущенного времени и финансового кризиса строители столкнулись с ростом цен на материалы более чем в два раза. Но это не помешало продолжить работу на объекте.

Между тем жалобы продолжали поступать, и в октябре 2016 года вся документация по строительству детского сада была изъята ФСБ. Отсутствие документов замедлило процесс.

Зимой 2017 года строительство детсада проверила аудиторская фирма, которая сделала заключение о том, что работы были выполнены на 107 миллионов рублей в ценах контрактов.

Стоимость возведения детсада разнится. Например, пресс-служба главы Коми в марте 2016 года заявляла о 152,646 миллиона рублей, хотя местная газета «Красная Печора» в 2015 году писала, что «вся стоимость этого объекта – 169 миллионов рублей».

В июне 2017 года министр финансов Коми Галина Рубцова заявила, что непотраченные 13 миллионов рублей вернулись в республиканский бюджет.

Ожидается, что траты на объект изучит Контрольно-счетная палата. В начале июля руководителя подрядной организации заподозрили в незаконном получении 2 миллионов рублей.

В середине июля руководитель администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев сообщил, что уже заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-технической экспертизы незавершенного объекта и определение объема необходимых работ и их стоимости для завершения строительства. «Экспертиза должна быть завершена к концу этого месяца. После будем проводить аукцион на завершение строительства. Однозначно будем достраивать детский сад, он очень нужен населению», - отметил он.

С.Гапликов дал поручение республиканским Минстрою и Минобрнауки взять на особый контроль строительство объекта и совместно с администрацией района принять исчерпывающие меры для его скорейшего завершения. Кроме того, глава региона настоятельно рекомендовал руководству муниципалитета уже сейчас приступить к благоустройству прилегающей территории для ускорения процесса строительства.

В сентябре А.Поздеева после обнаруженных нарушений при заключении и исполнении муниципального контракта на организацию строительства детсада оштрафовали. Пресс-служба главы Коми сообщила, что на завершение строительства детсада привлекли 27 миллионов рублей внебюджетных средств. В настоящее время завершаются внутренние работы и обшивка фасадов, выполнена замена дренажной системы, подключено отопление. Планируется, что объект будет готов к концу октября

Фото Виктора Семенова с сайта tribuna.nad.ru и Анастасии Поздеевой с сайта perm.aif.ru