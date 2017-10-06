Россельхозанк снова выступил ключевым партнером агропромышленной выставки «Золотая осень»

Россельхозбанк традиционно выступил генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей 4-7 октября 2017 года в Москве. Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства России.

Программа главного делового события отечественной сельскохозяйственной отрасли включает более 40 мероприятий, ключевым из которых станет агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». Эксперты отрасли обсудят методы повышения качества управления производством и рентабельности сельхозпредприятий. Выставка включает ряд тематических разделов: продукция регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование, животноводство и растениеводство. Кроме того, в период выставки состоится фестиваль национальных культур.

Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером «Золотой осени» и принимает активное участие в ее деловых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения. Банк является безусловным лидером в кредитно-финансовом обслуживании отрасли и предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые будут представлены гостям выставки на стенде банка. Его экспозиция также предусматривает зону делового общения для рабочих встреч и переговоров.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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