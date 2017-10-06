Минздрав Коми исключил перебои в поставке лекарств для двух детей с редкими болезнями

По информации пресс-службы главы республики, Сергея Гапликова возмутил факт того, что двое маленьких жителей остались без жизненно важных для них лекарств - «Элапраза» и «Траклир». «То, что родители были вынуждены обратиться ко мне с просьбой решить эти острые и наболевшие вопросы, является вопиющим фактом. Чтобы этого больше не повторилось, я вам объявляю выговор», - обратился С.Гапликов к руководителю Минздрава Коми Дмитрию Березину.

Министр же заверил, что препарат «Элапраза» появится на складе «Аптек Республики Коми» 9 октября. По второму случаю, пояснил Д.Березин, лекарственное средство закуплено вовремя, однако при выписке рецепта были допущены организационные недоработки. Во избежание подобных случаев с главврачом больницы проведена разъяснительная работа.

Д.Березин сообщил, что не снимает с себя ответственности и будет ежедневно отслеживать ситуацию. Также по итогам служебной проверки поставлен вопрос о неполном служебном соответствии заместителя министра, курирующего направление лекарственного обеспечения и закупок.

«Если я хотя бы ещё раз получу от граждан информацию, что что-то не закуплено вовремя, я приму другие меры», - резюмировал С.Гапликов.

В Минздраве региона «КомиОнлайну» пояснили, что в настоящее время ведомство приняло меры по закупке препарата «Идурсульфаза» (международное непатентованное наименование лекарства «Элапраза») по жизненным показаниям у единственного поставщика в исключительном порядке. Пациент, о котором говорится в публикации пресс-службы главы Коми, будет обеспечен своевременно в полном объеме. Перебоев в обеспечении этого ребенка лекарствами с начала 2016 года не зарегистрировано.

Несмотря на то, что плановая заявка на закуп «Идурсульфазы» для индивидуального обеспечения пациента была сформирована Министерством здравоохранения Коми своевременно, при организации закупок возник ряд трудностей, в том числе технические проблемы после обновления сайта «Единая информационная система в сфере закупок» - с занесением информации в план-график лекарственных препаратов. Препарат закуплен и будет поставлен на склад 9 октября.

По обеспечению препаратом «Бозентан» (международное непатентованное наименование лекарства «Траклир»), в ведомстве сообщили, что пациентка обеспечена им до 11 октября этого года. Очередной рецепт на «Бозентан» был выписан для ребенка 2 октября. Согласно графика отгрузки получить его можно будет 5 октября.

Для дальнейшего обеспечения контракты министерством здравоохранения Коми заключены. Поставка ожидается до 13 октября.

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