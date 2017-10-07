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Суббота, 07 октября 2017, 11:29
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11:29
Адвокат-противник инновации главы Коми устроился к нему на работу

Роман Койдан теперь референт руководителя региона.

Информация о назначении известного в Коми правозащитника появилась на сайте главы республики в разделе «Секретариат».

Р.Койдан родился 26 ноября 1981 года. Имеет высшее юридическое образование. С 2003 по 2006 год работал следователем. С 2006 года занялся адвокатсткой деятельностью. Правозащитник, управляющий адвокатского бюро «СоветникЪ» долгое время вел программу «Телезащитник» на региональном телеканале «Юрган» и был заместителем председателя Общественной палаты Коми. В 2015 году баллотировался в депутаты Государственного совета республики, однако его не избрали.

В начале этого года Р.Койдан начал активно добиваться отмены принятого в Коми закона, вводящего принцип нуждаемости при назначении компенсации родительской платы за детский сад. Верховный суд 25 мая вынес решение удовлетворить иск и признать, что закон противоречит федеральному законодательству.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Р.Койдан неоднократно критиковал действующую власть, писал, что не является членом ни одной из партий, но был сторонником «Единой России» формально, чтобы «попасть в Госсовет и реализовать свои проекты правового просвещения граждан». В соцсети же появился паблик «Романа Койдана – В Главы Республики Коми», в котором более 1300 участников опроса проголосовали за.

*** В обновленном списке секретариата главы Коми также указано, что советником руководителя региона теперь является бывший руководитель движения «Голос», заместитель руководителя администрации по общим вопросам Княжпогостского района Иван Косторнов.

Фото пресс-службы «Единой России» в Коми

Антонина Лапунькова
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