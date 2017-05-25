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Четверг, 25 мая 2017, 15:33
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15:33
В Коми суд отменил принятый Госсоветом закон о компенсациях за садик

Нормативный акт не соответствовал федеральному закону.

Сыктывкарский общественник Илья Костин вел на своей странице во «ВКонтакте» прямую трансляцию с заседания Верховного суда Коми, на котором рассматривался вопрос законности принятия республиканского закона №144. В соответствии с ним ввели критерий нуждаемости для предоставления семьям компенсации за посещение детьми дошкольных учреждений.

Суд 25 мая вынес решение удовлетворить иск правозащитника Романа Койдана и признать, что закон противоречит федеральному законодательству. Решение может быть обжаловано.

*** В декабре 2016-го Государственный Совет Коми принят разработанный Минобразом законопроект, вводящий принцип нуждаемости при назначении компенсации родительской платы за детский сад. В установленные сроки глава республики Сергей Гапликов его подписал, после чего министерство разработало порядок назначения выплат. Новый порядок начал действовать с 1 февраля 2017 года. Право на компенсацию осталось у тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. По сути, лишились выплат семьи с большим доходом. Для назначения компенсации от родителей детей теперь требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ.

Необходимость сообщать о своих доходах вызвала у жителей региона недовольство. Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона (на момент подготовки статьи было собрано 7461 из 7500). В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену. С подобной акцией чуть позже на улицу вышли родители Печоры. Также во «ВКонтакте» появилась группа «Республика Коми против РЗ 144 !». В ней активисты движения против закона о компенсациях делятся актуальными новостями и призывают родителей дошколят объединяться и публично высказывать свой протест. На момент подготовки статьи в сообществе было 1004 участника.

Юрист Р.Койдан в суде добивался отмены этого закона. Верховный суд Коми в апреле вынес определение о привлечении к участию в деле главы республики С.Гапликова, так как под законом стоит подпись руководителя региона. Дело уже рассматривалось, но 5 мая судья взял самоотвод – его дети также посещают дошкольное учреждение. Затем рассмотрение дела продолжилось под председательством другого судьи.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», на 1 мая за предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях подано 22452 заявления (к 1 марта их было около 6,6 тысячи). Из них в 20458 случаях компенсация предоставлена, еще 661 заявление находится на рассмотрении в управлении образования, а 1333 заявителям было отказано в предоставлении компенсации. Также Минобраз подготовил облегчающие получение выплаты поправки.

До введения критерия нуждаемости компенсация предоставлялась на 51392 детей (ранее чиновники министерства, называя цифру 52 тысячи, говворили о количестве семей, а не детей). Тем не менее компенсации в настоящее время лишились большинство семей, которые раньше пользовались льготой.

Высвободившиеся деньги правительство собиралось потратить на улучшение жилищных условий молодых семей.

Фото со страницы Мы Мы во «ВКонтакте»

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
садиккомпенсациизаконпротиворечияприговор
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Последние комментарии

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Позор, даже этот вопрос не смогли до конца довести, одна пустая болтовня
25.05.2017 - 13:44
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Татьяна:
Это же полный маразм! Палата № 6 в действии! Как можно было только придумать такое!? "5" - это же старейший, любимый, популярный и очень удобный маршрут для жителей города! Это наша история уже! Как можно вводить такие радикальные меры без предварительного обсуждения в СМИ?
25.05.2017 - 08:54
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Антон:
Теперь понятно обезумевшее желание завалить республику автобусами, из тех 40 газомоторных, которые купили, половина не работает, освоить не могут. Зачем покупать ещё? Сначала освойте то, что есть, а потом уж добавляйте. Нет.
25.05.2017 - 00:36
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Сыктывкар:
Вот об этом то все и говорят, не самый выгодный и самый дешевый вариант закупки автобусов. Но республика может и переплатить, коли свои в деле. Поражает то, что такие люди учат нас правильности и честности.
25.05.2017 - 00:06
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