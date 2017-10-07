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Суббота, 07 октября 2017, 17:47
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17:47
В столице Коми раздавили полтонны польских груш

Запрещенные к ввозу фрукты хранили на оптовых базах.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Коми 5 октября 2017 года при проведении совместной с прокуратурой проверки обнаружило, что на оптово-розничных базах на улице Чкалова, 50 хранится запрещенная к ввозу в Россию продукция.

Груши польского происхождения общим весом 504 килограмма принадлежали трем местным предпринимателям - ИП Халилов Э.Б.о., ИП Мамедова А.И. и ООО «Экзотика».

Продукция была изъята и в этот же день уничтожена на территории полигона твердых бытовых отходов в Дырносе.

*** В России утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 года запрещены к ввозу в страну.

Первую партию санкционных продуктов в Коми уничтожили в мае прошлого года в Сыктывкаре. Тогда это были польские яблоки и томаты. В августе в столице республики вновь нашли яблоки из Польши и болгарский виноград. В феврале в Ухту попало 2,5 тонны санкционных овощей и фруктов.

Фото с сайта pixbay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаПольша
Общество
Социум
грушисанкцииторговляполитика
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