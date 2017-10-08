Как заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по подготовке к

осенне-зимнему периоду, Коми исключили из списка регионов с высокими рисками нарушений

энергоснабжения. Он объяснил, что была достигнута стабилизация

ситуации, наблюдается положительная динамика по снижению аварийности. Об этом пишет «Интерфакс».

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», аварий на ТЭЦ-2 в Воркуте к сентябрю 2017 года стало в пять раз меньше.

*** В начале июня 2016 года в Коми объявили режим с высокими рисками нарушения электроснабжения из-за аварии на Воркутинской ТЭЦ-2, где вышел из строя один из котлов. В результате произошло снижение производства электроэнергии. Система энергоснабжения автоматически подключила потребителей Воркуты к мощностям высоковольтной линии от Печорской ГРЭС. Оперативно восполнить выработку электроэнергии на ТЭЦ-2 не удалось, поскольку большая часть оборудования станции находилась в ремонте.

В результате Минэнерго России включило Интинский и Воркутинский энергорайоны в перечень территорий с высокими рисками нарушения электроснабжения. Для выхода из сложившейся ситуации разработали план-график ремонта и реконструкции основного и вспомогательного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, предусматривающий, как ремонт, так и полную замену различных агрегатов и узлов станции, находящихся в критическом состоянии. Поэтапно до 2019 года на ТЭЦ устраняют недостатки и обеспечивают нормативное техсостояние оборудования. Кроме того, ПАО «Т Плюс» приступило к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения. Выполнение программы позволит к отопительному сезону перевести Воркутинскую центральную водогрейную котельную с мазута на газ. Объем инвестиций в 2017 году составит около 250 миллионов рублей. В июле глава Коми Сергей Гапликов заявил, что удалось перевести ситуацию в энергетическом комплексе Воркуты из критической в штатную.

Фото пресс-службы мэрии Воркуты