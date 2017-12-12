В начале декабря ОРВИ в Коми заболело 7,8 тысячи жителей

С 4 по 10 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7796 человек, в том числе 6140 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Коми.

Дети младше 14 лет составили 78,8 процента от общего числа заболевших. Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога. По данным вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы), случаев заболевания гриппом не выявлено.

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