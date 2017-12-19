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Вторник, 19 декабря 2017, 20:54
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«Строитель» потерпел шестое поражение подряд

Сыктывкарцы дома проиграли "Старту".

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и нижегородским «Стартом» состоялся 19 декабря в Сыктывкаре и завершился со счетом 2:9. Гости открыли счет на 33-й минуте. Позже Сергей Шебонкин восстановил равновесие, но нижегородцы до перерыва снова вышли вперед. Во второй половине встречи к 80-й минуте «Старт» забил еще шесть мячей. «Строитель» ответил одним точным ударом Максима Зубарева и пропустил еще раз на последних секундах игры.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с «Стартом» на выезде 22 декабря.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
СтроительСтартхоккей с мячом
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