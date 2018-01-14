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11:44 В Коми объявлен Год культуры
Работники отрасли предложили главе региона продолжить добрые дела.
В тот же вечер, открывая 13 января 25-ый республиканский фестиваль современной коми песни «Василей – 2018», Сергей Гапликов официально объявил Год культуры.
«С особым чувством гордости хочу отметить, что перед фестивалем мы встречались с руководителями учреждений культуры республики и районных администраций. Мы обсудили перспективы развития отрасли, задачи, которые стоят перед ней. И мне, как главе республики, поступило предложение – 2018 год в Республике Коми объявить Годом культуры. И, если вы поддерживаете [апплодисменты], то «Василей» именно то место, где нужно объявить об этом важном событии, - отметил С.Гапликов. - Культура – это воспитание, общение, взаимоотношения, это наше все, она пронизывает нашу жизнь во всех ее направлениях. Год культуры должен стать годом обращения к нашему богатейшему наследию. И мы должны сделать все, чтобы наша республика сохранила то культурное достояние, которым мы сегодня богаты. Именно культура позволяет нам сохраниться как нации, как народу, как стране», - цитирует пресс-служба главы региона.
Тематические года в Коми:
2017 – й – Год добрых дел
2015-й – Год патриотизма
2014-й – Год здоровья
2013-й – Год спорта
2012-й – Год молодежи
2011-й – Год ребенка
2010-й – Год коми языка
Фото с сайта rkomi.ru
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