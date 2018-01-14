В Коми объявлен Год культуры

В тот же вечер, открывая 13 января 25-ый республиканский фестиваль современной коми песни «Василей – 2018», Сергей Гапликов официально объявил Год культуры.

«С особым чувством гордости хочу отметить, что перед фестивалем мы встречались с руководителями учреждений культуры республики и районных администраций. Мы обсудили перспективы развития отрасли, задачи, которые стоят перед ней. И мне, как главе республики, поступило предложение – 2018 год в Республике Коми объявить Годом культуры. И, если вы поддерживаете [апплодисменты], то «Василей» именно то место, где нужно объявить об этом важном событии, - отметил С.Гапликов. - Культура – это воспитание, общение, взаимоотношения, это наше все, она пронизывает нашу жизнь во всех ее направлениях. Год культуры должен стать годом обращения к нашему богатейшему наследию. И мы должны сделать все, чтобы наша республика сохранила то культурное достояние, которым мы сегодня богаты. Именно культура позволяет нам сохраниться как нации, как народу, как стране», - цитирует пресс-служба главы региона.

Тематические года в Коми:

2017 – й – Год добрых дел

2015-й – Год патриотизма

2014-й – Год здоровья

2013-й – Год спорта

2012-й – Год молодежи

2011-й – Год ребенка

2010-й – Год коми языка

Фото с сайта rkomi.ru