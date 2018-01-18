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Четверг, 18 января 2018, 16:42
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Тепличный комплекс в Сосногорске протестируют в сентябре

К концу этого года ждут урожай в 92 тонны томатов и 606 тонн огурцов.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка состоялось рабочее совещание по строительству тепличного комплекса «Сосногорский». На нем была подписана новая дорожная карта по реализации инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы быстро и эффективно, соблюдая все сроки, отработали уже три дорожные карты по реализации данного проекта. Это будет четвертая - карта активной стадии строительства, возведения объекта. Она будет показательной в части завершения строительства в указанные сроки. Будут проделаны все работы по закладке фундамента, начнется поставка корпусных изделий и монтаж каркаса. Следующая карта будет направлена на выход на проектную мощность. Инвестор ни на шаг не намерен отступать от амбициозных планов по завершению строительства тепличного комплекса в установленные сроки. С нашей стороны мы должны выполнить обязательства по строительству подъездной дороги к объекту и более тщательно проработать вопрос по подготовке кадров», - отметил заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

По словам генерального директора ООО ТК «Сосногорский» Павла Трусагина, сегодня уже завершается стадия нулевого цикла. В марте ожидается поставка оборудования и возведение тепличного комплекса и энергоцентра. В августе - наладка всего оборудования и уже в сентябре- пробный запуск объекта.

Реализация данного проекта позволит в четвертом квартале текущего года получить 92 тонны томатов и 606 тонн огурцов, говорится в пресс-релизе.

*** Год назад Сосногорск выбрали местом для строительства нового тепличного комплекса. Тепло для отопления объекта будет поступать с Сосногорской ТЭЦ, что позволит сэкономить затраты. Курирует проект ПАО «Т Плюс», входящее в ЗАО «Группа компаний «Ренова». Для доработки бизнес-плана была создана рабочая группа. Прямые инвестиции в проект оцениваются в 3,2 миллиарда рублей.

Предполагается, что тепличный комплекс «Сосногорский» займет площадь в 11 гектаров, в нем будет выращиваться овощная продукция защищенного грунта. Годовой объем продукции после выхода комплекса на полную производственную мощность к декабрю 2020 года составит около 4 тысяч тонн томатов и 6 тысяч тонн огурцов. На первом этапе до 100 процентов в объемах отгрузки продукции тепличного комплекса займут оптовые компании и сетевые операторы республики. А в перспективе будет развернута собственная розничная сеть. Строить начали в конце ноября этого года, ввести в эксплуатацию комплекс хотят уже в четвертом квартале 2018 года. Ради этого проекта «заморозили» аналогичный тепличный комплекс в Емве, на который нужно в три раза больше денег.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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самообеспечениеовощитеплицыинвесторыпроекты
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