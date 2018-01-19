Решение о присоединении Мырты-Ю к Сыктывкару депутаты примут в конце февраля

Вопрос изменения границ между Сыктывкаром и Сыктывдинским районом рассмотрели 18 января на рабочем совещании в комитете Государственного совета Коми по законодательству и местному самоуправлению.

Участники совещания обсудили подготовленный советом Сыктывкара проект изменений в региональный закон, согласно которому пригородный поселок Верхний Мырты-Ю и иные территории предложено включить в состав столицы Коми. Об этом говорится в пресс-релизе республиканского парламента.

В настоящее время Верхний Мырты-Ю находится в административном подчинении Сыктывкара, хотя территориально в состав городского округа не входит.

В результате решением вопросов местного значения на территории поселка занимается как администрация Сыктывкара, так и администрация Сыктывдинского района. Эта ситуация порождает неудобства в различных сферах жизни жителей поселка. По словам сельчан, отсутствие полноправного статуса горожан приносит им множество юридических проблем – невозможно приватизировать жилплощадь, начать строительство индивидуального жилого дома и многое другое. Одним из положительных моментов присоединения пригородного поселка к Сыктывкару является и то, что стоимость проезда в общественном транспорте для местных жителей станет такой же, как в столице Коми.

На проведенном администрацией Сыктывдинского района сходе граждан, проживающих в поселке Верхний Мырты-Ю, эта законодательная инициатива была поддержана. Сейчас проект закона доступен для общественного обсуждения на сайте Государственного совета Коми.

После официального внесения советом Сыктывкара законопроект будет рассмотрен парламентариями на ближайшем заседании, которое состоится 28 февраля.

*** Мырты-Ю многие называют умирающим поселком. В нем нет ни канализации, ни водопровода, ни газа. Воду местные жители берут из колодцев. В 2012 году в нем не было предприятий, были закрыты детский сад и клуб. В школу немногочисленных детей возил специальный автобус. Не было даже продуктового магазина и здания под него. Пять лет назад в Мырты-Ю было официально зарегистрировано 146 человек, а реально проживало около ста. Сейчас постоянных жителей еще меньше.

Держится Мырты-Ю исключительно за счет дачников: сотовые операторы установили там базовые станции, на конечной остановке летом работает магазинчик.

Несколько лет назад тогда еще глава Коми Владимир Торлопов поднимал вопрос о признании поселка Мырты-Ю неперспективным, но вопрос не был решен положительно по той причине, что в республике есть поселки, которые находятся в более худшем положении, а люди нуждаются в переселении.

В начале 2014 года в поселке появилась лесопилка. Там работает центр реабилитации для наркозависимых.

Тогда же руководивший администрацией столицы Коми Иван Поздеев рассказал, что Сыктывкар со временем примет поселок Верхний Мырты-Ю. Населенный пункт входил в состав Сыктывдинского района, но муниципальное жилье в нем принадлежало Сыктывкару. Спустя год, депутаты совета Сыктывкара принялисоответствующее решение. Тогда же и совет Сыктывдинского района назначил сход граждан по вопросу изменения границ муниципалитета, влекущего отнесение территории поселка Верхний Мырты-Ю к Сыктывкару. Сход состоялся в августе 2015 года, люди поддержали такое решение.

В марте 2017 года сыктывкарские депутаты изменили границы города, добавив небольшие участки и скорректировав границы некоторых территорий. Кроме того, Сыктывкар официально принял Верхний Мырты-Ю, который и так административно относился к городу, но географически и картографически – к соседнему Сыктывдинскому району. Все это ограничивало возможности муниципалитета по решению вопросов местного значения.

Депутаты совета Сыктывкара на заседании 28 июня этого года согласились отнести территорию Мырты-Ю к территории городского округа с учетом мнения местных жителей. Окончательно вопрос об изменении границ района должен решить Госсовет Коми.

Спустя четыре с лишним месяца, на портале «Активный регион» появился сигнал от местных жителей, которые «устали ждать статуса полноправных горожан»: «Живем вроде бы в черте города, имеем городскую прописку в паспорте, а земля относится к Сыктывдинскому району, и у нас нет никаких юридических прав. Ни приватизировать квартиры, ни построить жилой дом мы не можем, а чтобы доехать до города, и вовсе приходится платить немалые деньги».

Мэрия начала готовить документы еще осенью, ранее сообщалось, что законопроект депутаты рассмотрят до конца прошлого года.

Фото Игоря Соколова