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Пятница, 19 января 2018, 16:48
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Средняя зарплата в Коми в ноябре прошлого года приблизилась к 45 тысячам рублей

Увеличение за месяц составило 1,6 тысячи рублей.

В ноябре 2017 года средняя начисленная зарплата на одного работника в организациях республики составила 44,7 тысячи рублей. В расчет не брали индивидуальных предпринимателей, уточняет Комистат.

По оценке, в регионе получают на 15,6 процента больше, чем в среднем по России.  По сравнению с ноябрем предыдущего года заработная плата в Коми увеличилась на 7,6 процента, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, вырос на 5,2 процента.

До этого средняя зарплата по республике в течение двух месяцев сохранялась на уровне 43 тысяч рублей.

Номинальный рост заработной платы наблюдался в таких видах деятельности как: культура и спорта, дополнительное образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, деятельность автомобильного грузового транспорта.

В некоторых сферах, включая производство одежды и текстильных изделий, финансовую и страховую деятельность, производство нефтепродуктов, строительство, деятельность почтовой связи и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Все также заметна значительная дифференциация заработков людей, занятых в различных видах экономической деятельности. В ноябре прошлого года наибольший размер оплаты труда сложился в добыче сырой нефти, деятельности трубопроводного транспорта, консультировании по вопросам управления, где было занято более пяти процентов от среднесписочной численности работающих в организациях. Здесь оплата труда в месяц превышала среднереспубликанский уровень в 2-2,6 раза. В то же время, по оценке, около 10 процентов работников, занятых в основном торговлей, почтовой связью, чисткой и уборкой, деятельностью по обеспечению безопасности, получали менее половины средней заработной платы по республике.

Уровень оплаты труда работников образования (31,3 тысячи рублей) в ноябре был ниже среднереспубликанского на 30 процентов, здравоохранения и предоставления социальных услуг (37,3 тысячи рублей) - на 17 процентов, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (42,1 тысячи рублей) - на 6 процентов.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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