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Пятница, 19 января 2018, 18:09
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В Коми дополнительно расселят 140 аварийных домов

При этом 132 из них расположены в Печоре.

По информации пресс-службы главы Коми, обязательства по реализации программ переселения из аварийного жилья республика выполнила в полном объеме: ликвидировано более 155 тысяч квадратных метров аварийного фонда, свыше 8,5 тысячи граждан получили в благоустроенные квартиры.

Руководитель региона Сергей Гапликов во время визита в Печорский район проинформировал жителей Печоры, что участие в программе будет продолжено. Правительству страны совместно с регионами поручено выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, продлив работу Фонда ЖКХ на переходный период, напомнил он.

Власти Коми приняли решение расселить дополнительно 140 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года, но ранее не включенных в действующие программы. На это будет направлено более 1 миллиарда рублей, половину которых выделит федеральный бюджет. Соответствующий пакет документов в конце декабря прошлого года подготовлен и направлен в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В Печоре по плану расселить 132 многоквартирных дома, жилищные условия улучшат 1059 граждан. В Сыктывдинском районе расселению подлежит семь домов, в Троицко-Печорском районе – один.

По заслугам: за отставание от сроков по программе переселения муниципалитеты Коми не попадут в ее продолжение

Ценовые просчеты, нехватка специалистов и некачественные проекты: депутаты назвали упущения при реализации программы переселения из ветхого жилья в Коми

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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КомиПечораСыктывдинский районТроицко-Печорский район
Общество
Социум
переселениеаварийное жильепрограммафинансирование
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