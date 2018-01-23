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Вторник, 23 января 2018, 15:33
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В Удорском районе возобновили движение по мосту из райцентра в Большую Пыссу

Сроки окончания работ по реконструкции продлевали дважды.

В августе 2016 года жители Удорского района оставили сигнал на сайте «Активный регион» о том, что техническое состояние деревянного моста между деревнями Политово и Патраково вызывает у них опасения. Опоры моста прогнили, он мог обрушиться в любое время.

В ответе Минстроя Коми было заявлено, что этот мост находится в аварийном состоянии, на нем был установлен знак ограничения массы 5 тонн. Разрушение произошло из-за проезда тяжелой техники. По госконтракту летом 2016-го подрядчик восстановил элементы проезжей части моста и проезд был возобновлен. Реконструировать объект обещали в 2016-2017 года, а ввести в эксплуатацию - в сентябре 2017-го.

На время ремонта местные жители были практически отрезаны от «большой земли», говорится в пресс-релизе Минстроя. Аварийный мост разобрали, а нового не было. Крутой подъем на объездной дороге мешал движению транспорта. Срок завершения работ продлевался дважды. В начале ноября прошлого года проблема была поднята во время поездки главы республики в Удорский район. Минстрою Коми было поручено ускорить сроки реконструкции моста.

По сообщению Минстроя, в настоящее время реконструкция моста через ручей на автомобильной дороге «Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово» на 91 километре произведена в полном объеме. Работы выполнялись в рамках государственного контракта с ООО «ОренбургИнвестПроект».

Акт приемки законченной реконструкции был подписан 25 декабря 2017 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано Минстроем республики 29 декабря прошлого года. После завершения работ движение транспорта восстановлено полностью.

Фото из архива Контрольно-счетной палаты Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский район
Общество
Социум
мостыдорогиреконструкция
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