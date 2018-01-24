В Коми отказались от создания отряда летающих полицейских

Создать эскадрилью полицейских в Коми глава республиканского МВД Анатолий Жуковский предложил еще в 2012 году. Тогда он объяснил, что из-за нехватки участковых в отдаленных районах усугубляется криминогенная обстановка, а сами сотрудники правоохранительного органа испытывают колоссальные нагрузки, так как им приходится обслуживать огромное количество жителей региона.

В 2014 году министр сообщил, что утверждено штатное расписание отдельной структуры численностью 18 человек. Ведомство также получило подтверждение, что в 2015 году для республиканского подразделения будет закуплен вертолет Ми-8, на котором и будет летать отряд. Также определились с тем, кто будет занимать пост командира отряда.

А.Жуковский, который в 2015 году покинул пост, говорил, что следственно-оперативная группа будет вылетать в случае экстренной необходимости, может даже для спасения людей. Эта техника будет применяться и для контроля ситуации на дорогах, профилактики ДТП и гибели людей.

Как рассказал министр внутренних дел Коми Виктор Половников на брифинге 24 января, в итоге сокращены штатные должности авиаотряда.

«Я изучил ситуацию и пришел к выводу, что нет смысла свой авиаотряд содержать. Если возникнет необходимость, у нас есть возможность взаимодествовать с »Комиавиатрансом« и »Газпромом«. Пока таких ситуаций не возникало», - отметил он.

По его словам, авиаотряды - это затратное мероприятие, их очень сложно укомплектовать. Есть конкуренция, и те должностные оклады, которые предусмотрены по штатному расписанию, людей не устраивают.

Фото с сайта admizhma.ru