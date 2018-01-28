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Воскресенье, 28 января 2018, 10:47
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10:47
В Микуне при пожаре в гараже погибли двое молодых мужчин

Предварительно, накануне они праздновали там покупку снегохода.

В 04:55 28 января в «Службу спасения» Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в надворных постройках у дома 56 по улице Ленина в Микуне. Спасатели прибыли к месту вызова в 04:59, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.

Они обнаружили открытое горение двух частных деревянных гаражей. Развитию пожара способствовало, что его поздно заметили и, соответственно, поздно сообщили о случившемся.

В 05:59 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, в 06:10 – ликвидировано открытое горение. При тушении на месте пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин – 1985 и 1987 годов рождения. Предварительно, согласно оперативным данным, с вечера 27 января в одном из гаражей погибшие отмечали со спиртным приобретение снегохода.

В 08:35 была объявлена полная ликвидация пожара. Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работают органы дознания.

*** Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

В наступившем году, судя по сводкам МЧС, уже 13 человек стали жертвами огня.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский районМикунь
Происшествия
Социум
Пожаргаражпогибшие
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