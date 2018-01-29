Каждое второе отравление в Коми оказалось смертельным

При этом количество случаев среди всех категорий населения уменьшилось на четверть.

В последнем квартале 2017 года в Коми зарегистрировано 133 случая острых (бытовых, производственных, техногенных) отравлений химической этиологии, что на 24,6 процента меньше, чем за такой же период 2016-го (174 случая).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, из 133 отравлений 89 случаев зарегистрировано среди лиц мужского пола (66,9 процента), 44 случая - среди лиц женского пола (33,1 процента).

Снижение количества отравлений зарегистрировано среди всех категорий: взрослых - на 23,4 процента, детей - на 25,1 процента и среди подростков - на один случай.

Так, 108 случаев (81,2 процента) - люди в возрасте старше 18 лет, 20 отравлений – дети от 0 до 14 лет (или 15 процентов от общего числа), 5 - подростки от 15 до 17 лет включительно – (3,8 процента).

Все также лидируют случайные отравления (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, производственное, техногенная авария, контакт с ядовитыми животными и растениями, медицинская ошибка, непереносимость или побочное действие, пищевое немикробной этиологии). Их было 77 (57,9 процента).

Преднамеренных (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания, с целью прерывания беременности) зарегистрировано 32 случая (24,1 процента) и неопределенных – 24 (18 процентов).

Больше всего отравившихся было среди безработных и пенсионеров (47 и 33 случая соответственно). Работающие получали отравление 27 раз.

В основном все отравления произошли при одиночном (индивидуальном) употреблении веществ (91,7 процента). Чаще всего место приобретения химического вещества, вызвавшего отравление, остается неизвестным.

Количество отравлений с летальным исходом в четвертом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось с 33,3 процента до 47,4 процента и составило 63 случая из 133 отравлений, то есть каждое второе отравление в регионе завершается смертью пострадавшего. Летальные случаи зарегистрированы только среди взрослого населения республики: погибло 44 мужчины и 19 женщин.

*** В первом квартале 2016 года в Коми было 176 случаев отравлений химической этиологии, в следующие три месяца – 189, а с июля по октябрь 2016-го -145 случаев.

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