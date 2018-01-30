В прошлом году Коми ежемесячно теряла почти 800 жителей

В целом по республике в январе-ноябре 2017 года сложилась естественная убыль населения. Тогда как в соответствующем периоде предыдущего года регистрировался естественный прирост. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении Коми в 2017 году.

По оценке, численность постоянного населения республики на 1 декабря 2017 года составила 841,8 тысячи человек и с начала года уменьшилась на 8,7 тысячи человек, или на 1 процент.

В городской местности отмечено трехкратное снижение естественного прироста (с 1,7 процента до 0,6 процента), в сельской - естественная убыль увеличилась с 1,7 процента до 2,9 процента, сообщает Комистат.

Количество родившихся за январь-ноябрь уменьшилось с 10342 в 2016-м до 9034. Умерших зарегистрировано меньше на 459 человек (9145 против 9604 за аналогичный период предыдущего года). Однако число родившихся все равно оказалось меньше.

Миграционная убыль составила 99 процента от общего сокращения населения. За январь-ноябрь 2017-го приехало 30633 и уехало 39227 человек. В итоге потери составили 8594 человека. Половина из них перемещалась внутри республики (49,9 процента), внутри страны - еще 47,5 процента. И только 2,7 процента отправилось за рубеж или приехали оттуда в Коми. Причем в основном миграционный обмен совершался с Азербайджаном и Украиной.

В докладе ведомства также приводится статистика браков и разводов. Напомним, что Комистат не сравнивает количество случаев расторжения брака с числом разводов, так как иногда один развод оформляется дважды. За 11 месяцев прошлого года в Коми зарегистрировали 5431 супружескую пару (на 389 больше, чем за такой же период 2016-го). Разводов же было 3863.

*** Естественный прирост населения в Коми в годовом исчислении наблюдался с середины 2011 года. Однако в январе 2015-го эта тенденция прервалась: была зафиксирована естественная убыль. Но по итогам года число родившихся все же превысило число умерших. Такая ситуация повторилась и в 2016 году.

*** Снижение рождаемости в целом по стране достигло минимума за последние 10 лет. Такие данные привел Росстат по итогам 2017 года. Количество родившихся составило 1,6899 миллиона человека и этот показатель на 10,9 процента меньше, чем данные по 2016 году.

При этом смертность в прошлом году также снизилась на 63,6 тысячи человек и составила 1,8243 миллиона человек (показатель улучшился на 3,9 процента).

Фото Владилена Олофинского