Чиновников привлекли к ответственности за дефицит лекарств в аптеках Коми

Как рассказал прокурор Коми Сергей Бажутов на коллегии 31 января, в 2017 году в регионе остро встали проблемы в сфере лекарственного обеспечения, когда на отсроченном исполнении в аптеках находилось около шести тысяч рецептов льготной категории людей. Одной из причин сложившейся ситуации стало принятие министром здравоохранения приказа, утвердившего перечни препаратов, включающих не все подлежащие назначению в льготном порядке лекарственные средства, а также без учета реальной потребности в них медицинских организаций. По протесту прокуратуры республики незаконный приказ министра приведен в соответствие с законодательством.

«Но главное - это вопиющие факты грубого нарушения сроков формирования госзаказа, несвоевременное заключение госконтрактов на закупку препаратов. Это и стало основной причиной неудовлетворительного обеспечения людей лекарствами. При рассмотрении дополнительных заявок на поставку препаратов не соблюдались сроки их рассмотрения, нередко они рассматривались работниками министерства, не обладающими специальными познаниями в сфере оказания медицинской помощи. Об их решениях медорганизации не уведомляли, допускались случаи утраты и нерассмотрения заявок», - отметил С.Бажутов.

Кроме того, вопреки требованиям закона за последние 1,5 года министерство не рассмотрело в установленном порядке ни одной заявки на индивидуальное обеспечение людей лекарствами, не входящими в стандарт оказания медпомощи и назначенными им по жизненным показаниям.

Для устранения нарушений органы прокуратуры республики внесли пять представлений. По результатам их рассмотрения пять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и заместитель министра здравоохранения Коми Владимир Крещик, впоследствии освобожденный от занимаемой должности. В защиту интересов людей в суд направлено 13 заявлений, за нарушения законодательства о закупках семь лиц привлечены к административной ответственности, опротестованы два противоречащих законодательству нормативно-правовых акта. Кроме того, заместитель министра здравоохранения республики Мария Совершаева предостережена о недопустимости нарушения законодательства о контрактной системе, а генеральный директор «Государственных аптек Коми» Игорь Богатов, который при исполнении контрактов на поставку лекарств представлял интересы как поставщиков, так и получателей лекарственных средств, по представлению прокуратуры уволен за нарушение антикоррупционного законодательства.

Принятые меры позволили переломить сложившуюся ситуацию и снизить в три раза количество рецептов, находящихся на отсроченном исполнении.

Всего по фактам нарушений при закупках лекарств и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения в Коми в 2017 году возбудили 10 уголовных дел.

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