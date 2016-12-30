В Эжвинском районе Сыктывкара открыли новый крытый ледовый каток

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Коми, 29 декабря в Эжве торжественно открыли крытый ледовый каток с искусственным льдом.

«Последний самостоятельный спортивный объект в Эжве был построен в 1994 году. Это действительно была мечта – строительство в нашем районе Ледового дворца», – отметил руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин.

По данным пресс-службы мэрии, в ледовом дворце начнут работу два отделения спортивной школы «Северная Олимпия» – отделение фигурного катания и отделение хоккея с шайбой. В помещениях второго этажа расположатся кружки и секции по шахматам, хореографии, акробатике, откроется тренажерный зал. Тренерский состав уже сформирован. Со 2 января дворец распахнет свои двери для массовых катаний.

Напомним, в 50-летний юбилей Эжвы республика подарила району ледовый дворец. В декабре 2013 года строители начали вбивать сваи на выделенной территории. Тогда объект планировали сдать во втором квартале 2015 года. Затем сдачу перенесли на конец 2016 года. В июле 2016-го уточнили: закончить объект хотят в конце сентября, а первые посетители в него попадут уже в ноябре.

Сметная стоимость эжвинского крытого катка – 263 миллиона рублей (из республиканского бюджета – 199,1 миллиона рублей). Общая площадь здания – 4,25 тысячи квадратных метров (площадь застройки – 3,5 тысячи «квадратов»). В составе объекта: ледовое поле 56 на 28 метров, тренажерный зал, трибуны на 253 места (отдельно предусмотрен сектор на пять мест для людей с инвалидностью), буфет, административные и вспомогательные помещения. Мощность эжвинского катка – 50 человек в смену.

Официального названия эжвинский каток до сих пор не получил. Варианты будут позднее выставлены на народное голосование.

*** Заказчиком крытого катка была детско-юношеская спортивная школа «Северная Олимпия», отвечающая за крытый каток в Сыктывкаре. Подрядчиком выступало ООО «ТетрастройКоми». Эта же компания занималась противооползневыми и берегоукрепительными работами в Кировском парке Сыктывкара с 2013 года (завершить их удалось в конце октября 2016-го). В начале декабря этого года стало известно, что против гендиректора компании Тариела Робанишвили возбуждено уголовное дело, связанное с берегоукреплением. По версии следствия, компания использовала более дешевые стройматериалы, что могло послужить одной из причин разрушения конструкции во время дождя в августе 2016-го. В итоге ущерб бюджету от этих действий оценили в более чем 12,6 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службами Минспорта Коми и администрации Сыктывкара, видео канала «Министерство физической культуры и спорта Коми» на youtube.com