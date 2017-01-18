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Среда, 18 января 2017, 14:12
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14:12
Введена в строй вторая ветка газопровода Бованенково – Ухта

Владимир Путин дистанционно дал старт ее работе.

Президент России днем 18 января в режиме видеоконференции запустил газопровод Бованенково – Ухта – 2, который предназначен для транспортировки газа с полуострова Ямал в единую систему газоснабжения страны.

Сооружение этого газопровода с диаметром трубы 1,42 метра и протяженностью около 1200 километров началось в 2012 году. Завершение строительства линейной части планировалось в конце 2016 года. С вводом новых мощностей будет обеспечена подача ямальского газа в объеме 264 миллиона кубометров в сутки.

В октябре 2015 года В.Путин таким же образом дал старт строительству газопровода Ухта – Торжок – 2, который тоже является частью проекта расширения российской газотранспортной системы для обеспечения подачи газа в морскую магистраль «Северный поток 2», для чего требуется расширение северного коридора единой системы газоснабжения от полуострова Ямал до южного берега Финского залива.

Напомним, в январе 2002 года правление Газпрома определило полуостров Ямал регионом стратегических интересов компании, где можно добывать до 250 миллиардов кубометров в год. Первоочередным объектом освоения на Ямале стали сеноманаптские залежи Бованенковского месторождения. Для транспортировки газа с этого месторождения решили соорудить многониточную газотранспортную систему, которая бы связала полуостров с центральными районами России.

Протяженность трассы составляет свыше 2400 километров, включая новый газотранспортный коридор Бованенково – Ухта протяженностью около 1100 километров и газопровод Ухта – Торжок протяженностью 1300 километров.

В октябре 2006 года компания приступила к инвестиционной стадии освоения Бованенковского месторождения и строительству системы магистрального транспорта. С 2007 года в Коми велись работы по строительству необходимых объектов. В декабре 2008 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу строительства и сварке первого стыка системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта. Первая нитка протяженностью более 1240 километров (с учетом резервных ниток подводных переходов) и первоочередные компрессорные станции ввели в эксплуатацию в 2012 году и на месторождении начали добычу газа. В том же году началось строительство газопровода Бованенково – Ухта-2.

Фото с сайта www.gazprom.ru

«КомиОнлайн»
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КомиУхтаБованенковоЯмал
Экономика
Делу время
газопроводгазместорождение
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Комментарии

газовик
18.01.2017 - 14:33
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а Гапликов то хоть присутствовал??? хахха

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газовик:
а Гапликов то хоть присутствовал??? хахха
18.01.2017 - 14:33
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