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Вторник, 24 января 2017, 15:31
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15:31
В Коми производителю было выгоднее сжечь субпродукты из оленины, чем проверить их в лаборатории

В Инте уничтожили 1,5 тонны печени и почек северных оленей.

В конце марта управление Россельхознадзора по Коми сообщило о значительном превышении содержания токсичных химических элементов в оленьих субпродуктах, произведенных СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко» в Усть-Цилемском районе, ПСК «Оленевод» в Воркуте и ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная». В 19 из 20 исследуемых образцов были обнаружены значительные превышения содержания тяжелых металлов.

После этого на предприятиях ввели усиленный лабораторный контроль за качеством выпускаемой продукции. Выяснилось, что вероятнее всего тяжелые металлы попали в организмы оленей с мхом, растущим на пастбищах: на этих территориях работали предприятия, стоят буровые вышки, валяются бочки из-под химических реагентов и нефтепродуктов, покрышки от колес, остатки взрывчатых веществ, проводов, проволоки.

Россельхознадзор России 6 мая сообщил, что 2,5 тонны опасных оленьих субпродуктов были сожжены в инсинираторе.

Результаты проверки мяса оленей, которое в апреле направили для исследования в «Ленинградскую МВЛ», были опубликованы 19 мая. Согласно заключению экспертов, исследованные образцы мяса северного оленя не содержали опасные для человека токсичные элементы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец). Употребление этого мяса в пищу не представляет угрозу для здоровья и жизни людей.

В июне прошлого года стало известно, что в отобранных ранее образцах содержатся диоксины и дибензофураны, превышающие норму в 3–7 раз.

Введенный на предпритиях режим усиленного лабораторного контроля в отношении выпускаемой продукции предполагает проведение лабораторных исследований от 10 партий оленьих субпродуктов, производимых в течение не более трех месяцев, на наличие в исследуемых образцах токсических элементов (ртути и кадмия) и диоксинов.

По информации управления Россельхознадзора по Коми, в январе 2017 года проведена внеплановая проверка документов в агрокомплексе «Инта Приполярная». Было установлено, что субпродукты (почки и печень северных оленей), полученные предприятием во время убойной кампании 2016 года общим весом 1492,85 килограмма, были сожжены до зольного остатка в инсинераторе в присутствии должностных лиц предприятия, а также ветеринарного врача. Это было сделано по ходатайству от предприятия, в связи с тяжелым финансовым положением и дороговизной лабораторных исследований с одобрения Россельхознадзора.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиИнта
Общество
Социум
оленинасубпродуктыртуть
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Комментарии

желудок
24.01.2017 - 16:44
+1
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-1
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лучше бы раздали голодающим! их в Инте достаточно((

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