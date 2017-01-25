Второй с начала года сторож погиб на пожаре в Сыктывкаре

По информации главного управления МЧС по Коми, сообщение о пожаре в Сыктывкаре на улице Печорской в складском помещении, в котором не предусмотрено наличие отопительной системы, поступило 21 января в 08:47. В тушении огня приняли участие две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар ликвидировали в 09:14 на площади восемь квадратных метров.

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, в помещении, где случился пожар, обнаружили тело 34-летнего мужчины, который сторожил склад. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом. На теле погибшего также имелись ожоги. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. По факту смертельного случая проводится проверка.

Ранее в Сыктывкаре при схожих обстоятельствах на пожаре в частном двухэтажном гараже с пристроенным административным зданием по улице Дырносской погиб еще один сторож.

По оперативным данным ГУ МЧС по Коми на 24 января, с начала года в регионе произошло 59 пожаров, на которых погибли шесть человек. Сначала в воркутинском поселке на пожаре в пятиэтажке погибли два человека, затем мужчина в квартире в Ухте. После гибели сторожа в Сыктывкаре пожар унес жизнь сельчанина на частном подворье в Усть-Куломском районе.

В Коми за последние десять лет наблюдается тенденция снижения количества пожаров, погибших и травмированных. За 2016 год в республике произошло 964 пожара, на которых погибло 68 человек, в том числе два ребенка, и травмировано 73 человека. При этом подразделения пожарной охраны спасли 505 человек. Пожары причинили материальный ущерб в размере более 21 миллиона рублей, что почти вдвое меньше показателя 2015 года.

Основными причинами пожаров в прошлом году стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Чаще всего пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00.

В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет.

Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото ГУ МЧС по Коми