Шалости: в угоне автомобиля архиепископа Питирима в Сыктывкаре подозревают юных родственников служителей церкви

Как сообщалось ранее, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил, что 4 февраля у него украли автомобиль. Инцидент он описал в стихотворении, из которого было ясно, что «Ауди» пропала из гаража, но ее почти сразу же нашли.

По информации пресс-службы МВД по Коми, после заявления о краже иномарка была обнаружена около дома №17 по улице Свободы.

Правоохранители установили, что преступление совершили двое 16-летних подростков - родственники служителей церкви. Один из них учится в школе, второй – в средне-специальном учебном заведении. Оба юноши знакомы с расположением хозяйственных построек и обустройством помещений в здании храма. Зная, что в определенное время за их действиями никто не наблюдает, подростки похитили ключи от автомобиля, принадлежащего епархиату, и выехали на нем за ворота.

Отъехать далеко им помешал телефонный звонок: отец одного из юных угонщиков решил связаться с сыном. Испугавшись, что родня догадается о совершенном ими преступлении, подростки бросили машину и убежали, но предварительно закрыли иномарку на ключ. Вскоре беглецы решили, что машину лучше вернуть в гараж или перегнать поближе к церкви и вернулись туда, где оставили автомобиль. Но обстоятельства не позволили им завершить задуманное.

Подростков доставили в дежурную часть, где они признались, что угнали машину из шалости, чтобы покататься. Ключ от иномарки был изъят в ходе обыска по месту проживания одного из них. По факту угона возбуждено уголовное дело.

*** Епископ Питирим ведет активную жизнь в соцсети и нередко постит на своей странице мнение по какому-либо поводу (например, сообщает о необходимости отказаться от обуви, на подошве которой изображены кресты) или делится с подписчиками творчеством. В конце 2015 года он опубликовал стихотворение «Моя «Ауди», в котором священнослужитель рассказал, что машина у него не новая, а подержанная, но несмотря на поломки она и молитва святому Николаю Чудотворцу нередко его выручали.

Фото со страницы Питирима Волочкова во «ВКонтакте»