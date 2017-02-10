КомиОнлайн

Новости

Пятница, 10 февраля 2017, 17:14
  • 427
  • 2
  • 1

17:14
Шалости: в угоне автомобиля архиепископа Питирима в Сыктывкаре подозревают юных родственников служителей церкви

Подростки признались, что просто хотели покататься.

Как сообщалось ранее, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил, что 4 февраля у него украли автомобиль. Инцидент он описал в стихотворении, из которого было ясно, что «Ауди» пропала из гаража, но ее почти сразу же нашли.

По информации пресс-службы МВД по Коми, после заявления о краже иномарка была обнаружена около дома №17 по улице Свободы.

Правоохранители установили, что преступление совершили двое 16-летних подростков - родственники служителей церкви. Один из них учится в школе, второй – в средне-специальном учебном заведении. Оба юноши знакомы с расположением хозяйственных построек и обустройством помещений в здании храма. Зная, что в определенное время за их действиями никто не наблюдает, подростки похитили ключи от автомобиля, принадлежащего епархиату, и выехали на нем за ворота.

Отъехать далеко им помешал телефонный звонок: отец одного из юных угонщиков решил связаться с сыном. Испугавшись, что родня догадается о совершенном ими преступлении, подростки бросили машину и убежали, но предварительно закрыли иномарку на ключ. Вскоре беглецы решили, что машину лучше вернуть в гараж или перегнать поближе к церкви и вернулись туда, где оставили автомобиль. Но обстоятельства не позволили им завершить задуманное.

Подростков доставили в дежурную часть, где они признались, что угнали машину из шалости, чтобы покататься. Ключ от иномарки был изъят в ходе обыска по месту проживания одного из них. По факту угона возбуждено уголовное дело.

*** Епископ Питирим ведет активную жизнь в соцсети и нередко постит на своей странице мнение по какому-либо поводу (например, сообщает о необходимости отказаться от обуви, на подошве которой изображены кресты) или делится с подписчиками творчеством. В конце 2015 года он опубликовал стихотворение «Моя «Ауди», в котором священнослужитель рассказал, что машина у него не новая, а подержанная, но несмотря на поломки она и молитва святому Николаю Чудотворцу нередко его выручали.

Фото со страницы Питирима Волочкова во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Происшествия
Отморошки
автомобильУгонархиепископцерковьДети
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

666
10.02.2017 - 18:16

яблоко от яблони недалеко падает, видать есть в кого. Не согрешишь, не покаешься, так и живут

протопоп
10.02.2017 - 18:23
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

умелая пиар-акция, детям ничего не будет, а Питирима прославили на всю страну)))

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы


Клиентский менеджер
РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia) (Сыктывкар)

от 26000 до 39000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Олег:
В храме Архистратига Михаила только сегодня отпели 12-летнего воркутинца, что-то долго хоронили
10.02.2017 - 20:06
Перейти к новости
протопоп:
умелая пиар-акция, детям ничего не будет, а Питирима прославили на всю страну)))
10.02.2017 - 18:23
Перейти к новости
Кар Карыч:
Дорого что-то, тыщ 5 - потолок должен быть
10.02.2017 - 18:18
Перейти к новости
666:
яблоко от яблони недалеко падает, видать есть в кого. Не согрешишь, не покаешься, так и живут
10.02.2017 - 18:16
Перейти к новости
WilliamSwold:
http://meendo.lipoly.ru/51a32a6bb53f2.gif
10.02.2017 - 18:01
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика