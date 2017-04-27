Новый дом для переселенцев в воркутинском поселке после зимы стал аварийным

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми по итогам проведенного мониторинга внесли в составляемый ими реестр «нового аварийного» жилья дом №7А по улице Школьная в поселке Елецкий Воркуты. Его построили по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Как сообщается в пресс-релизе ОНФ в Коми, в первую очередь проверялось качество домов, построенных в рамках реализации региональной программы расселения аварийного жилья и введенных в период с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года.

Общественники выяснили, что новый дом для переселенцев в Елецком насквозь продувает ветер через щели в стыковых конструкциях, причем с такой силой, что поднимает линолеум на полу комнат – зафиксировано с помощью видеоаппаратуры. Это не единственный недостаток.

В квартирах нового дома холодно, отопление не прогревает помещения даже до 15-16 градусов тепла, обои поклеены некачественно, ванны установлены с дефектами, трубы канализации утеплены в один слой и лежат на земле в неотапливаемом цокольном помещении, канализация промерзает – в январе 2017 года трубы замерзли и лопнули – заменили только в марте, с наступлением тепла квартиры верхнего этажа стало заливать водой, прилегающая территория не благоустроена.

Активисты ОНФ отметили, что дом в Елецком построен из щитовых сборных конструкций – так называемых СИП-панелей. «Считаем, что на Севере, особенно на крайнем – в тундровой зоне, такие дома строить крайне сомнительно», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Также общественники установили, что на портале «Реформа ЖКХ» операторы программы переселения размещают недостоверные сведения. Местоположение нового дома в Елецком указано неправильно – улица Строителей, 5 – это адрес аварийного дома, откуда выселили людей. Дома в Коми в селе Койгородок по адресам: Дорожный переулок, 22 и 22А и дома в селе Корткерос по адресам: улица Ольховая, 10 и улица Колхозная, 1 и 5 на интернет-ресурсе значатся, как введенные в эксплуатацию, однако по факту не заселены. Граждане не переселяются по причине строительных недоделок и необустроенной территории.

Представители Народного фронта также установили, что в разделе Коми данные далеко не полные. Между тем это важная для граждан и специалистов информация: из порядка 16 позиций по каждому построенному дому в среднем заполнены не более половины – нет фотографий домов, отсутствуют необходимые данные о применении строительных материалов, акты выполненных работ в сканированном виде.

Результаты мониторинга общественники направят в Минстрой Коми, муниципальным властям и в прокуратуру для принятия мер и исправления ситуации, прокомментировал П.Поташов.

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ в Коми