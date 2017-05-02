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Вторник, 02 мая 2017, 16:03
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16:03
В Сыктывкаре военнослужащий спас девочку, упавшую в реку в районе Кировского парка

Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Коми, днем 1 мая сержант Артур Альборов, прикомандированный к войсковой части №5134, находился недалеко от Кировского парка вместе с командиром взвода лейтенантом Дмитрием Богданович. В какой-то момент военнослужащие решили спуститься к Сысоле. Проходя мимо, сержант увидел, как одна из женщин машет рукой, просит о помощи. Когда военнослужащий подбежал к реке, то увидел в воде тонущего человека. Незамедлительно скинув верхнюю одежду, он нырнул в ледяную воду – ребенок уже находился в бессознательном состоянии. Вытащив из воды девочку, сержант вместе с лейтенантом для спасения жизни подростка немедленно приступили к оказанию первой помощи, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Благодаря военнослужащим ребенок пришел в себя и стал дышать.

Как выяснилось позже, 13-летняя девочка вместе с мамой часто гуляла по берегоукрепительным сооружениям. В этот день она оступилась и провалилась в ледяную воду. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. Мать ребенка предпочла остаться неизвестной, но на имя командира войсковой части №5134 написала ходатайство о поощрении военнослужащих, спасших жизнь ее дочери.

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О том, что склон возле Сысолы представляет опасность, сообщалось и раньше. С конца осени прошлого года по нему катались дети, рискуя съехать в еще не замерзшую реку. Чтобы подобного не случилось и этой весной, в конце февраля склон огородили запрещающей лентой, но это мало кого остановило.

Власти города, убирая забор после проведения технических работ на склоне, предупреждали, что строение не готово к прогулкам. Ни предупреждающих табличек, ни ограждений вблизи сооружения не было ни тогда, ни сейчас.

На обустройство набережной в Сыктывкаре в этом году деньги не предусмотрены

Фото Елены Кабаковой и пресс-службы управления Росгвардии по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Происшествия
Социум
БезопасностьНесчастный случай
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Последние комментарии

Терентьев А.Ф.:
Нефтешламы всегда считались опасными отходами , как минимум 3 класса опасности... Нефтешлам с Чути может кроме этого быть просто радиоактивным....Этож каким идиотом надо быть , чтобы отравой интерьеры помещений украшать !!!!!
02.05.2017 - 20:27
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Андрей:
Ну потеряют эти регионы бабло. Незачем ездить до 22года. Пока мозги не поднимутся по позвоночнику назад в голову. Кто то ещё так же думает. Мы не поедем минус им. Ещё кто то не поедет .Ещё минус. В послании разговоры о увеличении превликательности. На деле выталкивание за рубеж.
02.05.2017 - 16:42
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ой:
ЧУЮ! Не тем местом ел "шаньгу" министр..
02.05.2017 - 13:15
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Мда:
В данном случае, дети стояли на обочине. Может надо меньше бухать? а неопытным водилам не садиться за руль? в деревне не смог руль вывернуть, значит в городе с десяток пешеходов угробит.
02.05.2017 - 13:00
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ГАИ:
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
02.05.2017 - 12:32
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