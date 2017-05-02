В Сыктывкаре военнослужащий спас девочку, упавшую в реку в районе Кировского парка

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Коми, днем 1 мая сержант Артур Альборов, прикомандированный к войсковой части №5134, находился недалеко от Кировского парка вместе с командиром взвода лейтенантом Дмитрием Богданович. В какой-то момент военнослужащие решили спуститься к Сысоле. Проходя мимо, сержант увидел, как одна из женщин машет рукой, просит о помощи. Когда военнослужащий подбежал к реке, то увидел в воде тонущего человека. Незамедлительно скинув верхнюю одежду, он нырнул в ледяную воду – ребенок уже находился в бессознательном состоянии. Вытащив из воды девочку, сержант вместе с лейтенантом для спасения жизни подростка немедленно приступили к оказанию первой помощи, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Благодаря военнослужащим ребенок пришел в себя и стал дышать.

Как выяснилось позже, 13-летняя девочка вместе с мамой часто гуляла по берегоукрепительным сооружениям. В этот день она оступилась и провалилась в ледяную воду. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. Мать ребенка предпочла остаться неизвестной, но на имя командира войсковой части №5134 написала ходатайство о поощрении военнослужащих, спасших жизнь ее дочери.

О том, что склон возле Сысолы представляет опасность, сообщалось и раньше. С конца осени прошлого года по нему катались дети, рискуя съехать в еще не замерзшую реку. Чтобы подобного не случилось и этой весной, в конце февраля склон огородили запрещающей лентой, но это мало кого остановило.

Власти города, убирая забор после проведения технических работ на склоне, предупреждали, что строение не готово к прогулкам. Ни предупреждающих табличек, ни ограждений вблизи сооружения не было ни тогда, ни сейчас.

На обустройство набережной в Сыктывкаре в этом году деньги не предусмотрены

Фото Елены Кабаковой и пресс-службы управления Росгвардии по Коми