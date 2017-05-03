Проезд в городских автобусах Сыктывкара подорожает до 24 рублей

Как сообщает «Комиинформ», министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов на встрече кабинета министров Коми с лидерами региональных отраслевых профсоюзов заявил, что с 21 мая стоимость проезда в городских автобусах Сыктывкара повысится до 24 рублей, то есть сразу на 20 процентов. По его словам, повышение стоимости проезда экономически обосновано и согласовано с комитетом по тарифам.

Последний раз стоиомсть проезда повышалась в начале 2015 года.

Напомним, единственный автоперевозчик столицы региона «САТП № 1» подало заявку на повышение тарифа до 25 рублей. Однако из-за нехватки некоторых документов компании в подтверждении такого тарифа отказали. Затем перевозчик подал новую заявку с новым пакетом документов.

На той же встрече председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу заявил, что большая часть доходов, которые получают автопредприятия Коми, теневые. По его информации, если официально на руки работники общественного транспорта получают по 10 тысяч рублей, то остальные деньги они делят негласно в конце рабочего дня. Таким образом, водители зарабатывают по 40-45 тысяч, а кондукторы – 27-28 тысяч.

Исходя из этого И.Урсу уверен, что стоимость проезда не нуждается в повышении. Достаточно вывести всю прибыль из тени. На это Н.Герасимов ответил, что ранее сам И.Урсу состоял в комиссии по определению тарифов, которая настаивала на повышении тарифов до 26 рублей.

Также руководитель Минпрома добавил, что постепенно будут вводиться электронные социальные билеты, стоимость проезда по которым будет 22 рубля.

«КомиОнлайн» обратился за комментарием в «САТП №1», но там пояснили, что постановление комитета по тарифам не опубликовано, поэтому заявлять что-то они не могут. В министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства прокомментировать ситуация оперативно не смогли. В ведомство направлен письменный запрос.

Так как с 1 мая по 1 октября 2017 года на дачных маршрутах стоимость проезда будет равняться цене на билет в городских автобусах, повышение коснется и этих направлений.

*** Напомним, в январе 2017 года стало известно, что «САТП №1» хочет обосновать новую цену проезда в автобусах Сыктывкара – 25 рублей (с 1 января 2015 года билет стоит 20 рублей). Предварительно сообщалось, что стоимость поездки изменится с 1 марта. Теперь, когда предприятию придется повторно обосновывать заявку, вероятно повышение цен на автобусные билеты города отложится.

На большой пресс-конференции главы Коми Сергея Гапликова 16 февраля также прозвучал вопрос, посвященный этой теме. «КомиОнлайн» приводит выдержку из стенограммы:

«Наталья Нестерова, студентка СГУ: Сергей Анатольевич, меня как студентку интересует вопрос по поводу подорожания проезда в общественном транспорте [в Сыктываре]. Скажите, пожалуйста, действительно ли в этом году плата за проезд подорожает? Если да, то с чем связано такое резкое повышение цен?

С.Гапликов: Резкое?

Н.Нестерова: Как говорят, до 25 рублей, для многих людей это серьезная сумма.

С.Гапликов: А до этого было ноль рублей? Я могу привести вам пример по тому вопросу, что вы озвучили. Я знаю регионы, не хочу никого обижать, но в силу скудности природно-климатических возможностей и экономического потенциала, отсутствия особых перспектив, в которых проезд в два с половиной раза выше. Это раз.

Второе – я уже сегодня говорил, что нужно разъяснять, для чего что-то делается, почему это так делается и что конкретно это дает. Я могу вам сказать, если бы мы порядок не пытались навести в отрасли [пассажирских автоперевозок], если бы не стремились к этому, мы были бы вынуждены повысить стоимость в два раза. Вынуждены, чтобы не потерять общественный транспорт вообще. Понимаете?

Так вот наши действия привели к тому, что мы не в два раза повысили стоимость, а на пять рублей. Понимая, что сегодня происходит обновление [автобусного] парка, что мы стараемся привлекать профессиональных водителей, обеспечивать безопасность.

Поэтому если мы и дальше хотим, чтобы у нас были новые автобусы, чтобы у нас было экологическое топливо, чтобы мы жили цивилизованно. Расчеты упорная штука. И если бы мы могли изначально бы все взять и поменять без единого рубля вложения, тогда бы было справедливо сказать: «Друзья, тут все с неба упало, а мы должны лишний рубль платить?».

Это не так. Это сотни и сотни миллионов рублей инвестиций, которые требуют возврата. И это все в долгосрочную перспективу. Если бы возврат требовался одномоментно, тогда бы были катастрофические последствия. И именно поэтому [повышение] не в два и не в два с половиной раза. В сегодняшних условиях 5 рублей – это благо».

*** При установлении тарифов на пассажирские перевозки Минстрой учитывает затраты на эксплуатацию и содержание автобусов (стоимость ГСМ, шин, запчастей, технического обслуживания, ремонта, оплату труда водителей и кондукторов). Также берутся во внимание расходы на обновление автопарка, уровень инфляции. При этом тариф рассчитывается исходя из необходимости полноценного обслуживания всех маршрутов регулярных перевозок, выполняемых заявителем.

Фото Владилена Олофинского