Следователи начали проверку информации о переселении жителей Коми из бараков в ветхие дома

В ноябре 2016 года активисты Народного фронта установили, что в прилузском селе Ношуль гражданам по программе переселения из ветхих домов предложили квартиры в разрушающихся зданиях. В феврале 2017 году ОНФ вновь поднял эту проблему, так как выяснилось, что квартиры для переселенцев были приобретены по завышенным ценам. Но на эту историю обратили внимание лишь 4 мая, когда сюжеты про переселение людей из бараков в бараки показали по федеральным каналам. Следственный комитет России оперативно отреагировал и поручил следователям из Коми проверить эту информацию.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, организована доследственная проверка по информации в СМИ о переселении граждан в жилье, не отвечающее требованиям безопасности. Руководитель следственного управления Андрей Исаев 5 мая выехал в село Ношуль для выяснения обстоятельств. Он уже провел встречи с гражданами, осмотрел квартиры, предлагаемые для переселения, а также жилье граждан.

Следователи также опрашивают должностных лиц, изучают акты обследований помещений, исследуют документы о приобретении жилых помещений чиновниками местной администрации. По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за переселение граждан. В случае установления признаков уголовно-наказуемого деяния будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона «Интерфаксу» рассказали, что по третьему этапу программы переселения в селе были приобретены две квартиры.

«Перед предоставлением гражданам квартиры были обследованы межведомственной комиссией. Комиссия признала, что жилье соответствует предъявляемым требованиям к жилым помещениям. Районный суд, где рассматривался данный вопрос, признал обязательство за гражданами вселиться в приобретенные квартиры, так как они соответствуют требованиям к жилым помещениям и могут быть предоставлены гражданам для улучшения их жилищных условий», – отметил руководитель министерства Константин Лазарев.

Он добавил, что гражданам были предоставлены квартиры большей площади и в отличие от их прежнего жилья в новом есть центральное отопление и водоснабжение. По словам К.Лазарева, причиной отказа переселяться в купленные квартиры может быть нежелание платить за коммунальные услуги больше, чем в неблагоустроенном жилье без водопровода и канализации.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми